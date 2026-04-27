В апреле клубнике – нужно позарез: 4 средства от земляничного клеща – от вредителей не останется и следа

Самые эффективные препараты против земляничного клеща – Актара, Фитоверм, Фуфанон-Нова и Свитч. Также существуют народные нетоксичные методы борьбы с вредителем и меры профилактики заражения. О признаках наличия земляничного клеща и способах борьбы с ним рассказал автор Дзен-канала «Дачные истории».
Как понять, что на клубнике земляничный клещ
Внимательно осмотрите листья клубники. Если они деформированы и гофрированы по всей поверхности, значит, вредитель прочно обосновался на ваших растениях. Листья начинают выходить из сердечника и понемногу становиться больше, причем повреждения затрагивают только их, а не черешки.
Химические препараты против земляничного клеща
Вот 4 самых эффективных и проверенных средства против вредителя:
- Актара. Кишечно-контактный инсектицид способен уничтожить земляничного клеща за 24 часа. Средством можно полить или опрыскать растения.
- Фитоверм. Биологическим препаратом придется воспользоваться 4 раза с интервалом в 7 дней. Обработку проводят в теплую, сухую и безветренную погоду.
- Фуфанон-Нова. Средство нетоксичное, поэтому смело обрабатывайте посадки 3 раза подряд с интервалом в несколько дней.
- Свитч. Он предназначен для борьбы с серой гнилью, но хорошо показал себя и при уничтожении земляничного клеща.
Время от времени меняйте препараты, чтобы вредитель не успел к ним привыкнуть.
Народные методы борьбы с земляничным клещом
Высадите в огороде рядом с клубникой лаванду, календулу или пижму – эти растения будут отпугивать земляничного клеща своим резким запахом.
Можно воспользоваться и нетоксичными народными средствами – например, луковым настоем или томатным отваром.
Будьте особенно внимательны при использовании черного спанбонда.
"На грядках, укрытых черным спанбондом, активизируются трипсы и земляничные клещи, которые на обычных грядках встречаются гораздо реже. Это связано с тем, что спанбонд создает комфортные условия для зимовки этих насекомых" - предупреждает эксперт Дзен-канала.
