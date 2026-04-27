Можно дышать полной грудью: 15 городов России с самой лучшей экологией - не только курорты

В каких городах России самый чистый воздух, выяснили эксперты. Блогер, автор канала "Беспорядочные путешествия" перечислил самые экологически чистые и благоприятные для жизни города страны. Составители рейтинга проанализировали качество воздуха и питьевой воды, состояние почвы и ситуацию с утилизацией отходов. В итоговый список вошли 15 городов. Городовой сгруппировал их по регионам.

Северный Кавказ

Грозный. В столице Чеченской Республики появляются новые общественные пространства, скверы и парки, и ведётся борьба с промышленными выбросами.

Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод с лечебным воздухом, богатым фитонцидами и уникальным микроклиматом.

Владикавказ — столица Северной Осетии, окружённая горами, где чистота воздуха объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий в черте города.

Центр и Северо-Запад

Зеленоград. Административный округ Москвы, фактически город-спутник, известный своей планировкой, обилием лесопарков и отсутствием крупных производств.

Кострома. Город на Волге, где сохранилось много зелёных зон, а промышленность не оказывает критического влияния на экологию.

Петрозаводск. Столица Карелии стоит на берегу Онежского озера. Леса и чистая вода — главные богатства этого северного города.

Калининград. Самый западный город России. Попадание в рейтинг обеспечили свежий морской воздух и большое количество парков.

Юг и Черноморское побережье

Сочи. Город-курорт, протянувшийся вдоль побережья на 140 км. Значительные территории заняты заповедниками и национальными парками.

Таганрог. Тихий город на берегу Азовского моря с тёплым климатом, равнинным ландшафтом и пологими песчаными пляжами. В городе активно борются с вредными выбросами.

Севастополь. Город занял первое место рейтинга. Здесь мягкий морской климат, песчаные пляжи с чистейшей водой. Заповедные территории и зелёнь занимают более трети всей площади города.

Приволжье и Черноземье

Йошкар-Ола. 40% территории столицы Республики Марий Эл занимают парки и скверы. Показатель почти недосягаемый в масштабах России. Архитектурные новоделы центра не должны отвлекать от главного — в Йошкар-Оле можно просто гулять, вдыхая чистый воздух.

Саранск. Столица Мордовии - один из российских лидеров в вопросах модернизации промышленности. Качество воды, утилизация отходов, чистота воздуха, отсутствие вредных выбросов — все эти факторы говорят в пользу города.

Тамбов нередко называют самым чистым городом России. Дикая природа здесь фактически граничит с центром: противоположный от центральной набережной берег реки Цны уже дикий, за ним одни леса и поля Черноземья.

Сибирь

Красноярск — один из крупнейших промышленных центров страны, которому удалось совместить развитие производства с сохранением приемлемой экологической обстановки. Огромные территории вокруг города покрыты тайгой, что сглаживает воздействие промышленности.

