Дырка в сапоге и стельки из бересты: эти и другие лайфхаки для похода — сухость и комфорт в суровых условиях

Путешественник рассказал о трех хитростях, которые помогают выживать в тяжелых походных условиях

Странный феномен, но русский человек любит трудности. Именно в необычных экстремальных условиях он ощущает спокойствие и чувствует себя уверенно. Именно так ему "интересно". Поэтому многие туристы не приемлют расслабленный пляжный отдых - им подавай густой лес, тяжелые горы, тесную палатку, суп из тушенки с костра... И хотя все это звучит сурово, согласитесь, некая романтика в этом есть. Ни один самый элитный отель не сравнится с чувством, которое человек испытывает, находясь на лоне природы вдали от цивилизации и наслаждаясь чистейшим природным воздухом! Но и подготовиться к таком походу нужно правильно, чтобы путешествие оставило только приятные впечатления.

Опытный походник и путешественник, автор дзен-канала "Покорить мечту", поделился лайфхаками, которые он использует во время пеших походов. Расскажем о трех из них.

Дырка в сапоге

Туристы со стажем знают, что нередко на пути встречаются водные преграды, которые приходится переходить. Именно для этого они носят с собой сапоги, чтобы не мочить трекинговую обувь. Между тем случается и так, что речка такая глубокая, что вода зачерпывается в сапоги. После перехода приходится снимать обувь и долго выливать воду.

На этот случай автор блога предлагает делать в подошвах сапог маленькие дырочки. После брода тратить время на выливание воды не придется - она сама выльется через отверстия.

Стельки из бересты

Из-за постоянной влаги в обуви во время похода часто рвутся стельки. Если такая неприятность произошла и с вами, то не отчаивайтесь. Без стелек носить обувь неприятно, некомфортно и непрактично, а потому походник предлагает вырезать стельки из березовой коры.

"Исторический факт: солдаты и офицеры ещё с Петровских времен зимой и летом ходили в сапогах с БЕРЕСТЯНЫМИ СТЕЛЬКАМИ, при этом полностью отсутствовали грибковые заболевания ног", - отмечает эксперт.

Вырезать нужно двойные стельки, вдоль и поперек волокон, а склеить можно клеем или пихтовой смолой. Такие стельки вполне комфортны, удобны и способны прослужить до конца похода. А вообще лучше всегда иметь в рюкзаке пару запасных изделий.

Подстилка под палатку

Если с собой не оказалось надувного матраса для сна, то это большая проблема. Ставить палатку на голую твердую землю - не лучшее решение. Вы замерзнете, будете ворочаться всю ночь, пытаясь найти удобную позу, и в итоге не выспитесь, что испортит впечатление от похода. К тому же дно могут проткнуть лежащие на земле острые ветки.

Но найти подстилку под дно палатки можно и благодаря самой природе. Так, выберите под конструкцию место без корней деревьев, камней и кустарников, подложите под дно мох, папоротник, траву, пихтовые ветви, выложенные чередованием верх-низ, и тогда комфортная ночевка будет вам обеспечена, а палатка останется целой.

