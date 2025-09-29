Городовой / Общество / Армянские шашлыки и белорусские драники на дне: какое место Россия заняла в топ-95 кухонь мира
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Армянские шашлыки и белорусские драники на дне: какое место Россия заняла в топ-95 кухонь мира

Опубликовано: 29 сентября 2025 10:00
кухни мира
Армянские шашлыки и белорусские драники на дне: какое место Россия заняла в топ-95 кухонь мира
Фото: Городовой.ру

По первой десятке поймете, что едят исследователи.

В конце 2022 года издание Taste Atlas решило упорядочить вкусы всего человечества и составило рейтинг лучших кухонь мира. Получился список из 95 позиций, и тут начались сюрпризы.

Кто в топе?

Лидерами стали кухни Италии, Греции, Испании, Японии и Индии. Вопросов минимум: паста, оливковое масло, суши и карри давно завоевали планету. А вот дальше начинается странное.

США неожиданно оказались на 8-м месте, обогнав даже Францию. Вопрос: где, собственно, американская кухня? Бургеры, картошка фри, индейка на День благодарения и яблочный пирог?

Всё это пришло с мигрантами — от немцев и мексиканцев до ирландцев. По факту кухня Штатов — это конструктор из чужих национальных блюд, но в рейтинге она обошла половину Европы.

А где Узбекистан, Армения и Азербайджан?

И вот тут рейтинг начинает окончательно буксовать. Узбекская кухня, где один только список — плов, лагман, манты, самса, чучвара — может вызвать слюноотделение, вообще не попала.

Армянская с ее шашлыками — на 90 месте, азербайджанская с люля — на 82. Для сравнения: кухня Грузии заняла 26 место, хотя все три эти гастрономические традиции вполне равны по богатству и узнаваемости.

Россия и её место в рейтинге

Россия, как и положено в западных рейтингах, оказалась «где-то внизу». Официально наша кухня занимает 58 место — между Гаити (57) и Македонией (59). Беларусь — на 56-м.

И это при том, что в «кухню России» логично включать не только борщ и пельмени, но и татарскую выпечку, кавказские мясные блюда, дагестанские супы, осетинские пироги, бурятские буузы и десятки других национальных традиций. Такой гастрономический конгломерат по разнообразию уж точно не уступает, скажем, Литве или Алжиру, которые в топ-50 попали.

Оставим данный топ без комментариев, отметим, что у каждого народа есть великолепные блюда.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще