Армянские шашлыки и белорусские драники на дне: какое место Россия заняла в топ-95 кухонь мира

В конце 2022 года издание Taste Atlas решило упорядочить вкусы всего человечества и составило рейтинг лучших кухонь мира. Получился список из 95 позиций, и тут начались сюрпризы.

Кто в топе?

Лидерами стали кухни Италии, Греции, Испании, Японии и Индии. Вопросов минимум: паста, оливковое масло, суши и карри давно завоевали планету. А вот дальше начинается странное.

США неожиданно оказались на 8-м месте, обогнав даже Францию. Вопрос: где, собственно, американская кухня? Бургеры, картошка фри, индейка на День благодарения и яблочный пирог?

Всё это пришло с мигрантами — от немцев и мексиканцев до ирландцев. По факту кухня Штатов — это конструктор из чужих национальных блюд, но в рейтинге она обошла половину Европы.

А где Узбекистан, Армения и Азербайджан?

И вот тут рейтинг начинает окончательно буксовать. Узбекская кухня, где один только список — плов, лагман, манты, самса, чучвара — может вызвать слюноотделение, вообще не попала.

Армянская с ее шашлыками — на 90 месте, азербайджанская с люля — на 82. Для сравнения: кухня Грузии заняла 26 место, хотя все три эти гастрономические традиции вполне равны по богатству и узнаваемости.

Россия и её место в рейтинге

Россия, как и положено в западных рейтингах, оказалась «где-то внизу». Официально наша кухня занимает 58 место — между Гаити (57) и Македонией (59). Беларусь — на 56-м.

И это при том, что в «кухню России» логично включать не только борщ и пельмени, но и татарскую выпечку, кавказские мясные блюда, дагестанские супы, осетинские пироги, бурятские буузы и десятки других национальных традиций. Такой гастрономический конгломерат по разнообразию уж точно не уступает, скажем, Литве или Алжиру, которые в топ-50 попали.

Оставим данный топ без комментариев, отметим, что у каждого народа есть великолепные блюда.