Нашел древний туалет в Петербурге: посмотрел на этот артефакт и понял, что история бывает очень натуральной

Петербург, несмотря на монументальность своих проспектов, хранит множество укромных уголков, где время будто остановилось. Дворы порой открывают такие детали быта, о которых забыли даже краеведы.

Находка сухого отхожего места, соседствующего с мусорными ямами, может показаться непривлекательной — но только не для ценителей подлинной истории Северной столицы.

Наследие Акционерного общества «Бодо Эгесторф и К»

Недавнее обнаружение фотографий, связанных с Акционерным обществом «Бодо Эгесторф и К», проливает свет на инфраструктурные решения прошлого.

Этот прусский подданный владел заводом на Петровской косе, который специализировался на производстве изделий из железобетона.

Судя по старым снимкам, продукция Эгесторфа была направлена на обеспечение базового комфорта горожан.

“Завод Бодо Эгесторфа выпускал изделия, в том числе, и для канализации”, — этот факт подчеркивает роль компании в обустройстве быта Санкт-Петербурга.

Идентичная конструкция: артефакт во дворе

Во время одной из фото-прогулок по петербургским дворам была обнаружена практически идентичная конструкция, запечатленная на старых фотографиях.

Слева расположено отхожее место, а справа — мусорные ямы, оборудованные специальными лебёдками. Назначение лебёдок было сугубо практичным:

“чтобы было удобно поднимать крышку”.

Поразительно, но объем всех конструкций полностью сохранился, и даже “колёсики на своих местах”.

Рядом с этим артефактом находился отдельный вход во флигель — возможно, это было жильё для обслуживающего персонала, дворника или прислуги.

Сегодня этот двор закрыт, охраняется камерой, но, к счастью, через решётку такой любопытный артефакт все еще доступен для осмотра. Объект находится справа от флигеля — после арки.

Каретный двор, ставший хозяйственным блоком

Сам двор по адресу Литейный пр., д. 33, при ближайшем рассмотрении, оказывается настоящей исторической мозаикой. На первый взгляд он выглядит как обычное прямоугольное замкнутое пространство, однако фасады здания хранят следы его бурного прошлого.

Раньше здесь царил иной порядок — стены имели большое количество ворот — по три с каждой стороны.

“Видимо, здесь находился большой каретный двор”, — такое предположение легко подтверждается деталями.

На это указывают многочисленные петли от ворот, сохранившиеся в стенах здания. Например, там, где на первом этаже видны парные окна слева от парадной и парные жалюзи справа, когда-то располагались проезды для карет.

У каждой заложенной арки, слева и справа, сохранились по две петли, на которые крепились массивные ворота.

Судя по чертежам, проемы для проезда были заложены еще до революции. Возможно, это произошло во время реконструкции здания в 1890 году — сам дом построен в 1830 году.

Таким образом, некогда просторный каретный двор превратился в хозяйственный блок, вместивший в себя “гараж, туалет, мусорные ямы и прочее”.

Для тех, кому интересны такие петербургские мелочи, этот адрес станет настоящим открытием.

Новые находки и будущие истории

В контексте изучения старых дворов упоминается и находка, связанная с другим исследователем — изображение будки для хранения мусорных вёдер, украшенной стеклоблоками.

Это демонстрирует, как менялись подходы к утилизации отходов.

Подобные артефакты, сочетающие утилитарность и неожиданные дизайнерские решения, несомненно, ждут своего часа, чтобы быть обнаруженными во время дальнейших прогулок по любимому городу. Это, впрочем, будет уже “другая история…”

