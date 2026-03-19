Атомный гигант «Сибирь» спас 165 судов от льдов Финского залива
Атомный гигант «Сибирь» спас 165 судов от льдов Финского залива

Опубликовано: 19 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Denisov
 Ледокол взял курс на Мурманск. 

Атомный ледокол «Сибирь» успешно освободил суда из ледового плена в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего направился в Мурманск для сопровождения караванов по Северному морскому пути (СМП). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Заявление Лихачёва

По его словам, месяц назад ведомство по просьбе Минтранса отправило новейший атомный ледокол в Финский залив, чтобы помочь разблокировать застрявшие в льдах суда.

Миссия завершена успешно: вчера вечером «Сибирь» взяла курс на Мурманск. В арктических водах СМП сейчас пик сложности — март, апрель и май требуют усиления ледокольной группировки, что и сделает «Сибирь».

Задачи в Финском заливе

Особая роль ледокола заключалась в обеспечении выхода из порта Приморск и проводке крупных судов — настоящих морских гигантов шириной до 48 метров, включая танкеры и сухогрузы.

За месяц было эскортировано 165 единиц, что стало рекордом: 14 лет назад ледоколы «50 лет Победы» и «Россия» работали в два раза медленнее.

Автор:
Юлия Аликова
