АТОР шокировала: заграничные туры 2025-го с ценами от богачей

Самым дорогим зарубежным путешествием, проданным российскими туроператорами в 2025 году, стала поездка семьи из трёх человек в новый пятизвёздочный отель Maxx Royal Bodrum в Турции. За отдых продолжительностью десять ночей на вилле с тремя спальнями, индивидуальным обслуживанием и трансферами заплатили 35,3 миллиона рублей. Это предложение заняло первую строчку в рейтинге стоимости, опубликованном Ассоциацией туроператоров России.

Всего список в этом году насчитывает пятнадцать направлений, и в него вошли объекты в Турции, на Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, а также в расположенных дальше экзотических странах, таких как Танзания, Фиджи, Маврикий и Новая Зеландия. Был отмечен растущий интерес к индивидуальным маршрутам, где предлагаются частные перелёты и уникальные условия для отдыха. Среди них выделяются крупные бронирования для семей, предпочитающих виллы, особенно на новых объектах турецкого Эгейского побережья.

Рейтинг включает ряд эксклюзивных туров, стоимость которых впечатляет. В топ-15 самых дорогих входят:

отдых в Черногории летом для семьи из четырёх человек, размещённых в пентхаусе пятизвёздочного отеля;

тур на Мальдивы, предусматривающий проживание 16 ночей в дорогой гостинице;

авторское путешествие по Новой Зеландии и Фиджи, предложенное за 15 миллионов рублей;

проживание в резиденции Bvlgari на Бали.

Уникальным предложением в этом сегменте стал тур по Китаю для одного гостя стоимостью 7,05 миллиона рублей. С учётом расходов на одну ночь для одного человека, эта поездка стала самой дорогой в пересчёте на этот показатель. Потенциальным заказчикам интересны как продолжительные роскошные каникулы с семьёй, так и индивидуальные интенсивные экскурсионные программы.

Отдельно отмечается рост внимания к оригинальным авторским маршрутам, рассчитанным на самых требовательных клиентов. Как пояснили в ассоциации, такие туры часто включают не только высокую стоимость проживания, но и дополнительные услуги для повышения комфорта. Всё чаще к заказу поступают запросы на особые условия перелёта, трансфера и питания.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».