«Аутово» и «Автово»: как стихия и легенда породили станцию метро в Петербурге

История первой очереди Ленинградского метрополитена, начавшаяся в 1937 году, была прервана громом Великой Отечественной войны. Однако даже в суровых условиях военного времени проект не был забыт.

Возобновившиеся в 1946 году работы позволили пустить первый поезд в Ленинграде 15 ноября 1955 года, и именно станция “Автово” стала отправной точкой этого исторического путешествия.

Уникальная для своего времени, расположенная на относительно небольшой глубине в 12 метров, она скрывает в себе не только инженерные решения, но и отголоски давних событий и мифов.

Наводнение, старик и рождение названия

Происхождение названия “Автово” окутано легендой, уходящей корнями во времена правления Александра I. Согласно преданию, после сильного наводнения, опустошившего окрестности Петербурга, император лично объезжал пострадавшие территории.

Прибыв в место, ныне известное как “Автово”, он был встречен толпой крестьян, пытавшихся донести до него свою беду. Среди них особенно выделялся старик, кричавший громче всех. Единственное слово, которое можно было разобрать, оказалость “афтово”.

Позже выяснилось, что на местном диалекте оно означало “этого”. Старик пытался сообщить, что у “этого” места стихия унесла скот, коней и все имущество. Император, позабавившись этой историей, повелел построить на месте разрушенной деревни новую.

Так название “Аутово”, трансформировавшееся со временем в “Автово”, стало напоминанием о былом.

Архитектурное откровение: меньше — значит больше

В отличие от других семи станций первой очереди, “Автово” отличается своей конструкцией. Благодаря неглубокому залеганию, архитекторы смогли отказаться от массивных пилонов и тяжелых сводов, присущих более глубоким станциям.

“Благодаря небольшой глубине залегания, архитекторам удалось отказаться от тяжелых сводов и массивных пилонов”, — отмечает историческая справка.

Потолок здесь перекрыт кессонированными плитами, которые поддерживают 46 колонн. Первые две колонны, расположенные у входа, имеют квадратную форму, остальные — круглые, что создает своеобразный ритм.

Хрупкое стекло и золочёные ленты: история отделки

Изначально планировалось, что все колонны будут украшены художественным стеклом. Однако финансовые трудности привели к тому, что к моменту открытия стеклом отделали лишь 16 колонн, а остальные временно облицевали мраморной плиткой.

Ситуация изменилась после выступления Н. С. Хрущёва против “архитектурных излишеств”, которое фактически поставило точку в вопросе завершения отделки.

Но ленинградские архитекторы не сдались. Они разработали уникальную систему креплений, обеспечившую сохранность стеклянных панелей, которые, как известно, хрупки и подвержены растрескиванию из-за давления и вибрации.

“Ленинградские архитекторы разработали систему креплений, которая обеспечила сохранность стеклянных панелей”, — говорится в описании станции.

Технологическими процессами руководил инженер Ф. С. Энтелис, а знаток художественного стекла Н. Н. Качалов помог в разработке.

Стеклянные панели были закреплены с помощью декоративной золоченой ленты, которая обвивала колонны, создавая иллюзию, что “опорные конструкции под стеклом остаются невидимыми, и все колонны кажутся стеклянными монолитами”.

Свет, отражаясь от граней, делал бетонные опоры незаметными.

Величие наземного вестибюля и мозаика “Победа”

Большой наземный вестибюль станции, оформленный двойным шестиколонным портиком и куполом на световом барабане, создает атмосферу строгой торжественности.

Надпись на куполе, первоначально посвященная “Великому Сталину”, ныне гласит:

“Доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой, слава в веках!”.

Фасады украшены панно “Оборона Петрограда в 1919 году” и “Оборона Ленинграда в 1941–1943 годах” работы скульпторов Владимира Ингала и Веры Бельской.

“Автово” — единственная станция первой очереди с промежуточным залом, или Нижним кассовым залом. Хотя здесь изначально планировалось установить профиль И. В. Сталина, от этой идеи отказались.

Сегодня стену украшает мозаичное панно “Победа”, изображающее женщину с младенцем, созданное художниками В. А. Воронецким и А. К. Соколовым.

Тема оформления станции — оборона Ленинграда — прослеживается в декоре: люстры, светильники и орнаменты украшены лавровыми ветвями и золочеными мечами.

Испытание временем и триумф реставрации

Несмотря на свою красоту и историческую ценность, до 2006 года станция находилась в плачевном состоянии. Грунтовые воды разрушили гидроизоляцию, приведя к протечкам, которые повредили мрамор и конструкции.

“Мрамор покрылся трещинами и следами протечек, а конструкции — белым и рыжим налётом”, — описывают последствия старожилы.

Однако после шестилетней реставрации, проведенной с использованием современных технологий, станция вернула себе былое великолепие. Специалисты закачивали химические составы, вытесняя воду и защищая несущие конструкции.

Оригинальный мрамор, спасти который не удалось, был заменен натуральным камнем из того же месторождения, что и прежде.

Сегодня “Автово” — это не просто станция метро, а охраняемый памятник регионального значения, напоминающий о стойкости города и мастерстве его зодчих.