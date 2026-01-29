Городовой / Город / Автобусы Петербурга под лупой: 46 машин проверили из-за морозов и жалоб
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Приложения-призраки пожирают гигабайты, а вы даже не знаете: я нашел, где искать эти «неведомые» файлы — просто нажми и удали Полезное
Петербург рвется в топ: вакансии для синих воротничков и +13% к зарплате Город
Проводник раскрыл секрет: почему пассажиры инстинктивно бегут от первого и последнего вагона — это не просто тряска Полезное
Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой Полезное
Хитрый трюк из супермаркета, который спасет ваш бюджет: вот как надо хранить продукты, чтобы они не портились Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Автобусы Петербурга под лупой: 46 машин проверили из-за морозов и жалоб

Опубликовано: 29 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Автобусы Петербурга под лупой: 46 машин проверили из-за морозов и жалоб
Автобусы Петербурга под лупой: 46 машин проверили из-за морозов и жалоб
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге на территории «Третьего парка» провели проверку около 46 автобусов.

Сотрудники «Организатора перевозок» осмотрели работоспособность фар и другой светотехники, обогрева, аппаратов для оплаты проезда и табло, а также состояние чистоты внутри салона, сидений и напольного покрытия.

Было зафиксировано два нарушения, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.​

Как подчеркнул руководитель «Организатора перевозок» Виталий Войнов, главной целью является гарантия безопасности и стабильной работы наземного транспорта, а также удобства для пассажиров.

Инспекторы ежедневно осматривают автобусы перед выходом на маршруты, уделяя особое внимание поддержанию тепла в салоне в холодную погоду.

Детали инцидента

27 января около 30 автобусов маршрута № 286, за которые отвечает «Домтрансавто», прошли такую оценку после поступивших жалоб от пассажиров. Инспекторы подтвердили, что техника на линиях соответствует санитарным нормам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью