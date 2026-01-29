Автобусы Петербурга под лупой: 46 машин проверили из-за морозов и жалоб

В Санкт-Петербурге на территории «Третьего парка» провели проверку около 46 автобусов.
Сотрудники «Организатора перевозок» осмотрели работоспособность фар и другой светотехники, обогрева, аппаратов для оплаты проезда и табло, а также состояние чистоты внутри салона, сидений и напольного покрытия.
Было зафиксировано два нарушения, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.
Как подчеркнул руководитель «Организатора перевозок» Виталий Войнов, главной целью является гарантия безопасности и стабильной работы наземного транспорта, а также удобства для пассажиров.
Инспекторы ежедневно осматривают автобусы перед выходом на маршруты, уделяя особое внимание поддержанию тепла в салоне в холодную погоду.
Детали инцидента
27 января около 30 автобусов маршрута № 286, за которые отвечает «Домтрансавто», прошли такую оценку после поступивших жалоб от пассажиров. Инспекторы подтвердили, что техника на линиях соответствует санитарным нормам.