Айва — золотая королева осени: чем полезна, как раскрыть её вкус и что из неё приготовить

Айва, обладающая насыщенным вкусом и пользой для здоровья, остаётся малоизвестным фруктом, который требует особого подхода к приготовлению и употреблению.

Осенью на рынках появляется айва — необычный фрукт, известный людям ещё с античных времён. В мифах Древней Греции этот плод был символом любви и долголетия, а Парис, по преданию, вручил айву Афродите в знак её красоты.

Айву выращивают значительно реже, чем яблоки или груши, при том что по пользе и составу она им не уступает. Этот плод насыщен витаминами C, A и группой B, а также содержит медь, железо, калий и магний.

Одна айва включает примерно 50 килокалорий и помогает поддерживать иммунные функции, работу сердца и пищеварительной системы.

Айва оказывает благоприятное воздействие на организм за счёт высокого содержания антиоксидантов. Эти вещества снижают воспалительные процессы, замедляют старение клеток и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Применение айвы в народной медицине принято при расстройствах желудка, а также при тошноте.

Однако есть этот фрукт в свежем виде готовы не все из-за выраженного терпкого и кислого вкуса. Поэтому важно знать как лучше употреблять фрукт, чтобы не разочароваться в нем.

«Даже спелая айва часто бывает кислой и терпкой, поэтому её не принято есть в сыром виде. Хоть её плоды и не так нежны и сочны, как многие популярные в России садовые фрукты, все же её активно используют в кулинарии», — говорится на сайте «Здоровое питание.рф».

Фрукт раскрывает свои вкусовые качества, когда из него делают варенье джем или мармелад. Интересно, что европейский мармелад впервые готовили именно из айвы, и родина этого лакомства — Португалия.

Айва также отлично подходит в качестве ингредиента для мясных блюд, особенно хорошо сочетается с бараниной, уткой или гусем, а ещё добавляет приятную кислинку различным компотам.

Айва — не единственный сезонный продукт, который заслуживает внимания осенью. Клюква тоже богата витаминами и минеральными соединениями, однако перед её употреблением важно ознакомиться с перечнем противопоказаний.