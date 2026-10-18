Банка сметаны да тарталетки - и вкуснейшие мини-сметанники на столе: лучше пирожных, готовить всего 5 минут

Песочные корзиночки с ягодной сметанкой — находка для тех, кто ценит быстрые десерты.

Такое угощение не стыдно поставить на праздничный стол. Времени на сборку уходит минимум, а вид получается нарядным и аппетитным. Освойте этот несложный вариант, чтобы радовать близких домашней выпечкой.

Что понадобится

Запаситесь 350 г сметаны жирностью 20%, одним яйцом, четырьмя ложками сахара и половиной чайной ложки ванильного сахара. Добавьте ложку кукурузного крахмала, 100 г ягод на выбор — смородины, малины или черники — и упаковку готовых тарталеток из 12 штук. Мерзлые ягоды кладите в корзиночки без предварительного оттаивания.

Этапы приготовления

Смешайте в глубокой посуде сметану, яйцо и сахар, пройдитесь венчиком до гладкости. Подсыпьте ванильный сахар и крахмал, еще раз аккуратно размешайте, чтобы не осталось комочков. В каждую корзиночку положите одну-две ягоды и разлейте сверху сметанную массу, оставив до края примерно четверть объема.

Выпечка и подача

Разогрейте духовой шкаф до 170 градусов, готовьте десерт 30 минут до схватывания начинки и легкого зарумянивания. Дайте мини-сметанникам постоять в форме еще 10 минут. Крахмал из кукурузы при нагреве удерживает влагу, поэтому начинка становится густой и кремовой, как у чизкейка.

Фото: Сгенерировано ИИ