Банкомат мгновенно вернёт карту с пенсией: один трюк, о котором молчат банки
Банкомат мгновенно вернёт карту с пенсией: один трюк, о котором молчат банки

Опубликовано: 2 ноября 2025 13:30
банкомат
Банкомат мгновенно вернёт карту с пенсией: один трюк, о котором молчат банки
Фото: Городовой.ру

Не придется ждать инкассации.

Если автомат «съел» вашу пенсионную карту — не паникуйте: шанс спасти её до приезда инкассации есть. Банковские сотрудники об этом не расскажут, но работает регулярно.

Как только поняли, что банкомат не собирается отдавать пластик, зажмите кнопку «Отмена» и держите несколько минут. Когда появится запрос «Вы уверены, что хотите отменить операцию?» — нажмите «Да», но не отпуская «Отмену». В большинстве случаев карта вылетает сразу.

Если нет — оставьте банкомат в покое на 15–20 минут. После перезагрузки многие аппараты автоматически возвращают застрявший пластик.

Не помогло? Тогда карту блокируйте без секунды промедления — и только потом оформляйте возврат через банк.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
