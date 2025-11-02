Банкомат мгновенно вернёт карту с пенсией: один трюк, о котором молчат банки

Если автомат «съел» вашу пенсионную карту — не паникуйте: шанс спасти её до приезда инкассации есть. Банковские сотрудники об этом не расскажут, но работает регулярно.
Как только поняли, что банкомат не собирается отдавать пластик, зажмите кнопку «Отмена» и держите несколько минут. Когда появится запрос «Вы уверены, что хотите отменить операцию?» — нажмите «Да», но не отпуская «Отмену». В большинстве случаев карта вылетает сразу.
Если нет — оставьте банкомат в покое на 15–20 минут. После перезагрузки многие аппараты автоматически возвращают застрявший пластик.
Не помогло? Тогда карту блокируйте без секунды промедления — и только потом оформляйте возврат через банк.