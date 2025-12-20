Городовой / Город / Тихая революция на колёсах: с 2023-го Петербург закупил свыше 2000 единиц наземного транспорта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто приручил ветер и взял серебро на чемпионате мира? Петербургская гонщица Город
Льготная ипотека для айтишников на пороге возвращения в Петербурге Город
Каменный «конь» на острове рядом с Петербургом: древняя тайна, пережившая тысячу лет Город
Бизнесу — миллиард с лишним: кому в Ленобласти достанется поддержка Город
Вино - кошачье, мороженое - собачье: безопасны ли лакомства для животных, заполонившие WB, Ozon и магазины Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Тихая революция на колёсах: с 2023-го Петербург закупил свыше 2000 единиц наземного транспорта

Опубликовано: 20 декабря 2025 11:32
globallookpress.com
Тихая революция на колёсах: с 2023-го Петербург закупил свыше 2000 единиц наземного транспорта
Городовой ру

За два года в Петербург поступило 276 трамваев, 318 троллейбусов, 1348 автобусов и 65 электробусов.

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге произошло масштабное обновление городского транспорта. В городе приобрели 276 трамваев, 318 троллейбусов, 1348 автобусов и 65 электробусов. Такие данные предоставила пресс-служба администрации.

Губернатор Александр Беглов особо подчеркнул вклад руководства страны в развитие транспортной системы города. Он сообщил, что благодаря поддержке Президента в подземке Петербурга появилось 312 новых вагонов «Балтиец». Беглов назвал это важным шагом для обновления состава метрополитена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью