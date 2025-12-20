Тихая революция на колёсах: с 2023-го Петербург закупил свыше 2000 единиц наземного транспорта

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге произошло масштабное обновление городского транспорта. В городе приобрели 276 трамваев, 318 троллейбусов, 1348 автобусов и 65 электробусов. Такие данные предоставила пресс-служба администрации.
Губернатор Александр Беглов особо подчеркнул вклад руководства страны в развитие транспортной системы города. Он сообщил, что благодаря поддержке Президента в подземке Петербурга появилось 312 новых вагонов «Балтиец». Беглов назвал это важным шагом для обновления состава метрополитена.