Барьер для шлагбаумов снимают: что перепишут в правилах для петербургских дворов

В Санкт-Петербурге планируют упростить процедуру согласования установки шлагбаумов возле жилых домов. Основной новостью стало то, что отныне собственники квартир могут принять такое решение, не прибегая к подготовке отдельного проекта по благоустройству двора. Это позволит быстрее и проще ограничивать проезд во двор по желанию жильцов.
Чтобы инициатива была реализована, необходимо провести общее собрание владельцев квартир. Для утверждения запроса потребуется согласие не менее двух третей жильцов. Кроме того, в утвержденном решении должна быть отражена информация о лице, ответственном за установку, источнике денег, правилах заезда автотранспорта, а также условиях доступа для пешеходов и представителей экстренных служб.
В перспективе изменения призваны сделать процесс установки шлагбаумов более прозрачным и доступным для городских жителей. Обновлённые правила были подготовлены комитетом имущественных отношений города.