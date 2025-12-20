Городовой / Город / Барьер для шлагбаумов снимают: что перепишут в правилах для петербургских дворов
Опубликовано: 20 декабря 2025 19:16
В Санкт-Петербурге упростили процедуру установки шлагбаума во дворе.

В Санкт-Петербурге планируют упростить процедуру согласования установки шлагбаумов возле жилых домов. Основной новостью стало то, что отныне собственники квартир могут принять такое решение, не прибегая к подготовке отдельного проекта по благоустройству двора. Это позволит быстрее и проще ограничивать проезд во двор по желанию жильцов.

Чтобы инициатива была реализована, необходимо провести общее собрание владельцев квартир. Для утверждения запроса потребуется согласие не менее двух третей жильцов. Кроме того, в утвержденном решении должна быть отражена информация о лице, ответственном за установку, источнике денег, правилах заезда автотранспорта, а также условиях доступа для пешеходов и представителей экстренных служб.

В перспективе изменения призваны сделать процесс установки шлагбаумов более прозрачным и доступным для городских жителей. Обновлённые правила были подготовлены комитетом имущественных отношений города.

Автор:
Юлия Аликова
