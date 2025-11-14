Городовой / Город / Бассейны, актовый зал и площадки: в Василеостровском районе Петербурга открыли новую школу
Бассейны, актовый зал и площадки: в Василеостровском районе Петербурга открыли новую школу

Опубликовано: 14 ноября 2025 07:00
Проект новой школы оформлен в стиле, вдохновлённом морской тематикой.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга открылась новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 400 учеников. Это здание расположено на бульваре Александра Грина.

О завершении строительства и вводе объекта в эксплуатацию сообщили представители городского Комитета по строительству.

Архитектурное исполнение школы выдержано в морском стиле, чтобы здание гармонировало с архитектурой района и внешней средой жилого комплекса.

Для облицовки фасадов были использованы современные материалы, отличающиеся прочностью и эстетическим видом.

Пространство внутри школы адаптировано под нужды детей разного возраста, комнаты оформлены с учетом их возрастных потребностей.

Образовательное учреждение оснащено двумя бассейнами, актовым залом, а также площадками для занятий спортом и активного отдыха. В каждом классе установлено современное учебное оборудование.

Ранее стало известно, что еще одно крупное образовательное учреждение для 1100 учащихся планируется построить в Новосаратовке.

Юлия Аликова
