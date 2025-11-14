Бассейны, актовый зал и площадки: в Василеостровском районе Петербурга открыли новую школу

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга открылась новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 400 учеников. Это здание расположено на бульваре Александра Грина.
О завершении строительства и вводе объекта в эксплуатацию сообщили представители городского Комитета по строительству.
Архитектурное исполнение школы выдержано в морском стиле, чтобы здание гармонировало с архитектурой района и внешней средой жилого комплекса.
Для облицовки фасадов были использованы современные материалы, отличающиеся прочностью и эстетическим видом.
Пространство внутри школы адаптировано под нужды детей разного возраста, комнаты оформлены с учетом их возрастных потребностей.
Образовательное учреждение оснащено двумя бассейнами, актовым залом, а также площадками для занятий спортом и активного отдыха. В каждом классе установлено современное учебное оборудование.
Ранее стало известно, что еще одно крупное образовательное учреждение для 1100 учащихся планируется построить в Новосаратовке.