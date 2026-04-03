Беглов дает НКО Петербурга 105 млн: до 3 млн на жизнь горожан
Беглов дает НКО Петербурга 105 млн: до 3 млн на жизнь горожан

Опубликовано: 3 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Беглов дает НКО Петербурга 105 млн: до 3 млн на жизнь горожан
Беглов дает НКО Петербурга 105 млн: до 3 млн на жизнь горожан
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Эти деньги можно потратить на зарплаты сотрудникам, аренду офисов, покупку оборудования, инвентаря и организацию самих мероприятий.

В 2026 году социально ориентированные НКО Санкт-Петербурга смогут рассчитывать на поддержку из городского бюджета.

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о предоставлении субсидий для проведения социально значимых программ.

По данным пресс-службы администрации города, на эти цели предусмотрено 105,3 миллиона рублей.

Каждая победившая организация получит максимум 3 миллиона рублей, которые пойдут на оплату труда, аренду помещений, приобретение оборудования и инвентаря, а также проведение самих мероприятий.

Средства будут распределены по результатам конкурса среди НКО, которые помогают петербуржцам улучшать качество жизни и решать бытовые проблемы.

Автор:
Юлия Аликова
