Беру добавку с кухни, разбавляю водой и натираю серебро: через 2 минуты почерневшая цепь сияет, как после ювелира

Темный налёт на серебряных кольцах и серьгах — обычное дело, ведь металл со временем тускнеет от соприкосновения с воздухом и кожей. Однако вернуть украшениям первозданный блеск проще, чем кажется. Для этого понадобится обычный кухонный порошок, который есть почти в каждом доме.
Приготовьте простой раствор: размешайте 100 граммов лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Смочите в этой жидкости ватный диск, слегка отожмите и тщательно протрите каждое изделие. Для украшений со сложным рельефом или множеством деталей допустимо погрузить их в раствор на полминуты.
После обработки кислотой важно закрепить результат. Приготовьте второй раствор — смешайте 200 миллилитров воды с чайной ложкой пищевой соды. Протрите им серебро, чтобы нейтрализовать действие кислоты и остановить химическую реакцию. После такой несложной процедуры ваши украшения вновь засияют, словно только что из ювелирного магазина.