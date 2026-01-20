Беру говядину, соду, после готовки мясо можно есть губами: без тушения по 5 часов, но получается нежнейшим

Даже опытная хозяйка порой сталкивается с тем, что говядина получается жёсткой. Решить эту проблему можно с помощью простого средства, которое найдётся на каждой кухне, — пищевой соды.
Этот метод известен уже давно: ещё в позапрошлом веке поваренные книги советовали использовать щёлочь в маринадах для мяса. Кулинары быстро заметили, что она прекрасно размягчает плотные волокна.
Способ очень простой. Нарежьте говядину ломтиками для дальнейшего приготовления. Затем обильно обваляйте каждый кусочек со всех сторон в обычной пищевой соде. Уберите мясо в холодильник примерно на два часа. За это время сода сделает своё дело.
После этого важно тщательно промыть каждый ломтик под холодной проточной водой, чтобы смыть остатки порошка и характерный привкус. Теперь мясо можно готовить привычным способом — жарить на сковороде или тушить.
Вы удивитесь, насколько сочными и мягкими получатся кусочки. Они буквально будут таять во рту, напоминая по текстуре даже не говядину, а самую нежную курицу. Это отличный лайфхак для экономных хозяек, позволяющий приготовить прекрасное блюдо из недорогих отрубов.