Городовой / Полезное / Беру говядину, соду, после готовки мясо можно есть губами: без тушения по 5 часов, но получается нежнейшим
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Он живёт без пульса, но смеётся по-настоящему: в Петербурге врачи совершают невозможное Город
Всего 3 яйца и 1 ложка воды: я делаю печенье, которое исчезает со стола быстрее, чем остывает чайник Полезное
Неожиданный лидер: где петербуржцы записываются к врачу за три минуты Город
Эта зима не добьет мой аккумулятор — я открыл для себя простое правило: чем холоднее, тем больше времени нужно двигателю Полезное
Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Беру говядину, соду, после готовки мясо можно есть губами: без тушения по 5 часов, но получается нежнейшим

Опубликовано: 20 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
говядина
Беру говядину, соду, после готовки мясо можно есть губами: без тушения по 5 часов, но получается нежнейшим
Фото: Городовой.ру

Даже опытная хозяйка порой сталкивается с тем, что говядина получается жёсткой. Решить эту проблему можно с помощью простого средства, которое найдётся на каждой кухне, — пищевой соды.

Этот метод известен уже давно: ещё в позапрошлом веке поваренные книги советовали использовать щёлочь в маринадах для мяса. Кулинары быстро заметили, что она прекрасно размягчает плотные волокна.

Способ очень простой. Нарежьте говядину ломтиками для дальнейшего приготовления. Затем обильно обваляйте каждый кусочек со всех сторон в обычной пищевой соде. Уберите мясо в холодильник примерно на два часа. За это время сода сделает своё дело.

После этого важно тщательно промыть каждый ломтик под холодной проточной водой, чтобы смыть остатки порошка и характерный привкус. Теперь мясо можно готовить привычным способом — жарить на сковороде или тушить.

Вы удивитесь, насколько сочными и мягкими получатся кусочки. Они буквально будут таять во рту, напоминая по текстуре даже не говядину, а самую нежную курицу. Это отличный лайфхак для экономных хозяек, позволяющий приготовить прекрасное блюдо из недорогих отрубов.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью