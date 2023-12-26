Беспроигрышное сочетание: этот салат с ананасами достоин оказаться на новогоднем столе

Стоит купить в магазине сразу два спелых ананаса. Один станет украшением праздничного стола, а второй пригодится для приготовления невероятно вкусного салата. Беспроигрышное сочетание с курицей гарантирует хозяйке кулинарный успех.

Вам понадобятся:

шампиньоны — 350 г,

ананас — 200 г,

куриная грудка — 200 г,

сыр — 80 г,

сметана 10% — 200 г,

грецкий орех — 50 г,

один пучок укропа,

соль по вкусу.

Нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сухой сковороде. Замочите орехи в горячей воде. Курицу необходимо отварить и порубить на небольшие кусочки. Измельчите зелень и добавьте к ней сметану. Посолите и перемешайте заправку.

Орехи с помощью ножа превратите в мелкую крошку. Кусочки ананасов должны быть среднего размера. Сыр же натрите на мелкой насадке. Далее все ингредиенты по очереди выкладывайте в миске слоями, промазывая каждый сметанным соусом. Сначала идут грибы, потом курица, сыр, ананасы. В конце посыпьте салат орехами. Гости языки проглотят от удовольствия, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik