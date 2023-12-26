Беспроигрышное сочетание: этот салат с ананасами достоин оказаться на новогоднем столе

Стоит купить в магазине сразу два спелых ананаса. Один станет украшением праздничного стола, а второй пригодится для приготовления невероятно вкусного салата. Беспроигрышное сочетание с курицей гарантирует хозяйке кулинарный успех.
Вам понадобятся:
- шампиньоны — 350 г,
- ананас — 200 г,
- куриная грудка — 200 г,
- сыр — 80 г,
- сметана 10% — 200 г,
- грецкий орех — 50 г,
- один пучок укропа,
- соль по вкусу.
Нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сухой сковороде. Замочите орехи в горячей воде. Курицу необходимо отварить и порубить на небольшие кусочки. Измельчите зелень и добавьте к ней сметану. Посолите и перемешайте заправку.
Орехи с помощью ножа превратите в мелкую крошку. Кусочки ананасов должны быть среднего размера. Сыр же натрите на мелкой насадке. Далее все ингредиенты по очереди выкладывайте в миске слоями, промазывая каждый сметанным соусом. Сначала идут грибы, потом курица, сыр, ананасы. В конце посыпьте салат орехами. Гости языки проглотят от удовольствия, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».
Источник фото: Изображение от timolina на Freepik