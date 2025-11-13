Городовой / Город / Без больших разрезов: в Мариинской больнице провели новую щадящую операцию на сердце
Опубликовано: 13 ноября 2025 08:00
Городовой ру

В одном из медицинских учреждений впервые успешно провели процедуру окклюзии ушка левого предсердия.

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга провели первую в учреждении операцию по закрытию ушка левого предсердия.

Эта сложная процедура была выполнена хирургической бригадой, которую возглавил Вячеслав Зеленин, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Медики отмечают, что этот шаг значительно расширяет возможности оказания помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма.

Пациенту с фибрилляцией предсердий провели профилактическое вмешательство, целью которого стала защита от развития тромбоэмболии.

Как сообщили в пресс-службе городской больницы, состояние больного в настоящее время стабильное и не вызывает опасений. Врачи положительно оценили точность и первые результаты выполненной процедуры.

В ближайшее время планируется провести ещё две подобные операции. Это свидетельствует о подготовленности клиники к регулярному использованию новых малоинвазивных вмешательств для лиц с высоким риском развития тромбоза.

Появление такой технологии позволит предоставлять современную кардиологическую помощь большему числу пациентов.

Ранее стало известно, что в Педиатрическом университете врачи спасли младенца с диафрагмальной грыжей.

Автор:
Юлия Аликова
