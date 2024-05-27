Без химии и консервантов: топ-3 рецепта вкуснейшего домашнего майонеза

Кто бы что ни говорил, а майонез все равно остается одним из самых популярных соусов в России. В нем хозяйки и мясо маринуют, добавляют при тушении свинины или курицы, едят с картошкой и даже кладут в выпечку. Магазинные товары не всегда кажутся безопасными и многочисленные исследования Роскачества и Росконтроля это периодически подтверждают. Порой в составе продукта лаборанты находят плесень, крахмал и пальмовое масло.

Чтобы точно знать, что соус на столе натуральный, предлагаем приготовить его дома своими же руками. Ингредиенты очень простые, а сам процесс не займет у вас и двух минут. Это не только вкусно, но и натурально.

Майонез с горчицей и лимонным соком

Список ингредиентов:

куриные яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

горчица — 2 ч. л.;

растительное масло — 250 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.

Этот вариант готовится из цельных яиц (с белком и желтком). Вбейте их в емкость для блендера, добавьте горчицу, соль и сахар. Взбивайте аккуратно, двигая кухонную технику вверх и вниз. Как только масса начнет становиться более плотной, тонкой струйкой начинайте вливать туда масло. После загустения добавьте лимонный сок и еще раз все хорошенько взбейте. Разлейте по банкам и уберите в холодильник для стабилизации.

Источник фото: Legion-Media

Майонез с уксусом без горчицы

Список ингредиентов:

куриные желтки — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

уксус 9%-ный — ½ ч. л.;

растительное масло — 150 мл.

Белки отделите от желтков. Желтки вместе с сахаром, солью и уксусом поместите в чашу для блендера. Вместо столового берите лучше яблочный. Тогда соус получится нежнее и вкуснее. Влейте сразу масло и начинайте взбивать на протяжении 2-3 минут. Масса должна загустеть и стать по консистенции как сметана.

Источник фото: Legion-Media

Майонез без яиц

Список ингредиентов:

молоко — 150 мл;

растительное масло — 300 мл;

горчица — 2-3 ч. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

соль — ½ ч. л.

Без яиц тоже можно сделать невероятно вкусный соус, которым хозяйки даже салаты заправлять могут. Несколько секунд взбивайте молоко с растительным маслом, далее добавьте горчицу, сок лимона, соль. Еще раз все хорошенько взбейте, доведя до густой и однородной массы. Вкусно будет до безумия.

Хранится домашний майонез около пяти дней в холодильнике, так что легко можно приготовить впрок, если этот продукт в вашей семье очень любят.

Источник фото: Legion-Media