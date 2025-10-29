Без платных мест: Минобрнауки предлагает лишить вузы коммерческого набора на направлениях с ЕГЭ ниже 50 баллов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предлагает изменить правила выделения платных мест в университетах, сообщает ТАСС.
Ключевое нововведение заключается в том, что вузы не смогут открывать платные программы на направлениях, где средний балл Единого государственного экзамена оказался ниже 50. Эти изменения могут вступить в силу уже в 2025/2026 учебном году.
Также ведомство планирует, чтобы максимально допустимое количество платных студентов по каждой специальности не превышало среднее число обучавшихся платно на данном направлении за последние два года.
Ожидается, что министерство к 5 ноября направит предложения по количеству платных мест, после чего университетам предоставят пять дней на возможные корректировки.
До конца декабря Минобрнауки рассчитывает утвердить итоговые лимиты по приёму на коммерческой основе по каждой образовательной программе, специальности, научному направлению и организации.
Ограничения затронут высшее образование на всех этапах вступительной кампании.
Ранее стало известно о планах обязать абитуриентов, поступающих в педагогические университеты, сдавать профильный предмет в рамках ЕГЭ.
Этот шаг также является частью реформ, направленных на повышение качества подготовки специалистов.