«Город в городе» с забытым фонтаном: тайны дворов Каменноостровского проспекта в Петербурге

Где скрывается «бедная» реальность за парадными фасадами?

Каменноостровский проспект, 26-28 в Петербурге — это не просто адрес. Это место, где пересекаются эпохи, где роскошные фасады соседствуют с обшарпанными дворами, а отголоски «бандитского Петербурга» переплетаются с современностью.

Этот комплекс, известный по съемкам одноименного сериала, хранит свои тайны и контрасты.

От «дома трех Бенуа» к «гетто»: Как элитный комплекс превратился в контрастный мир Петербурга?

«Роскошный дом с первого взгляда», — так описывают комплекс, где часто снимались сцены приезда героев к парадной.

Сам дом, доходный дом Первого Российского страхового общества, построенный в 1911–1914 годах, был на тот момент крупнейшим жилым комплексом с 250 квартирами.

Он представлял собой «отдельный город в городе» с собственной снеготаялкой, прачечной, электростанцией и котельной. Здесь жили такие известные личности, как Сергей Киров и Дмитрий Шостакович.

Однако, «внутри дворов не совсем» та же картина.

«Местами разруха, пошарпанные фасады с отваливающейся штукатуркой, есть заброшенные здания».

Этот контраст между парадными фасадами и заброшенными внутренними дворами создает ощущение двойственности. Снаружи дом напоказ, и бедный заброшенный внутри.

Гаражи как в 90-е: Контрасты элитного района Петербурга — граффити, грязь и жизнь

Особенно поражают гаражи, выглядящие как в 90-е: все расписано граффити, грязь. Это место, где «люди машины хранят». На фоне элитного района, где, как говорят, «живут очень богатые люди», такая картина выглядит особенно контрастной.

Между тем, это очень элитный исторический район города.

Плутая по хитросплетению дворов, пронумерованных для лучшей ориентации, можно легко заблудиться.

«Из одного двора в другой проходишь. Тут легко заблудиться», — предупреждают гиды.

Здесь все еще можно найти заброшенные здания, хотя радует, что одно из них недавно начали восстанавливать.

Снег тает, а штукатурка падает: Внутренний мир доходного дома и его сегодняшняя жизнь

Удивительным элементом комплекса является фонтан во внутреннем дворе, который, к сожалению, «давно заброшен». А вот маленькие домики, примостившиеся между большими зданиями, добавляют колорита.

Часть дворов закрыта для посторонних, что лишь усиливает ощущение тайны.

Комплекс действительно впечатляет своими масштабами и контрастами, предлагая уникальный взгляд на историю и современность Петербурга.