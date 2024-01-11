Сладкий рулет из печенья без яиц и духовки: получится вкуснее, чем из магазина

Приготовить сладкий рулет с начинкой под силу каждой хозяйке. И для этого не придется ни выпекать десерт, ни заморачиваться с тестом. Ведь лакомство можно сделать из покупного печенья.

Вам понадобятся:

печенье песочное — 250 г,

какао-порошок — 2 ст. л.,

банан — 2 шт.,

творог — 280 г,

сгущенка — 100 г,

ягоды или фрукты — по вкусу.

Печенье измельчите в блендере, а затем добавьте к нему какао. Отдельно пробейте бананы, а затем добавьте их к печенью. Уберите массу на полчаса в холодильник.

Затем взбейте творог со сгущенкой. Масса должна получится густой. При желании добавьте ягоды или кусочки фруктов.

Раскатайте тесто в пласт между двух листов пергамента. Распределите начинку, а затем сверните рулет. Оставьте его в холодильнике на ночь, а утром подавайте к чаю, советует портал «Просто рецепты». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com