Сладкий рулет из печенья без яиц и духовки: получится вкуснее, чем из магазина

Приготовить сладкий рулет с начинкой под силу каждой хозяйке. И для этого не придется ни выпекать десерт, ни заморачиваться с тестом. Ведь лакомство можно сделать из покупного печенья.
Вам понадобятся:
- печенье песочное — 250 г,
- какао-порошок — 2 ст. л.,
- банан — 2 шт.,
- творог — 280 г,
- сгущенка — 100 г,
- ягоды или фрукты — по вкусу.
Печенье измельчите в блендере, а затем добавьте к нему какао. Отдельно пробейте бананы, а затем добавьте их к печенью. Уберите массу на полчаса в холодильник.
Затем взбейте творог со сгущенкой. Масса должна получится густой. При желании добавьте ягоды или кусочки фруктов.
Раскатайте тесто в пласт между двух листов пергамента. Распределите начинку, а затем сверните рулет. Оставьте его в холодильнике на ночь, а утром подавайте к чаю, советует портал «Просто рецепты». Приятного аппетита!
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