Более тысячи новых парковок в центре Петербурга: где их спрятали?

С 1 декабря по 1 марта в указанных зонах будет действовать временный тариф стоимостью 100 рублей.

В Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга организовано 1154 новых платных парковочных места. Работы по подготовке этих участков завершены: нанесена новая разметка, установлены дорожные знаки и информационные щиты. Об этом руководитель Городского центра управления парковками Михаил Курдяев сообщил 78.ru.

Он отметил, что соответствующие зоны существовали и ранее, однако в течение некоторого времени проведение дорожных работ мешало их оборудованию и обслуживанию.

С первого декабря все новые места официально начали работать, и владельцы автомобилей могут ими пользоваться на платной основе.

Уже на этапе подготовки жителей информировали о переводе этих зон в разряд платных.

С первого декабря по конец февраля в данных зонах действует временная стоимость парковки — 100 рублей за час.

Курдяев уточнил, что после изучения спроса возможны изменения: стоимость часа может составить 100, 200, 280 или 360 рублей в зависимости от востребованности.

Такой переходный период позволит скорректировать тарифы для каждого участка.

В парковочных зонах предусмотрены и бесплатные места — их количество составляет 141, и они предназначены для транспортных средств, управляемых лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, общее число появившихся стоянок включает как платные, так и бесплатные варианты для определённых категорий водителей. Перечень новых парковочных участков охватывает 29 столичных улиц.

Ожидается, что запуск новых парковок позволит более рационально использовать городское пространство и облегчит поиск стоянки для жителей и гостей центра города. В дальнейшем городские службы продолжат наблюдение за заполняемостью для корректировки условий.