«Болотная река»: как появилась Нева и почему у нее такое «унизительное» название

Неве — главная водная артерия Петербурга. Петр Великий решил строить город именно на берегах этой реки, название которой имеет финские корни. Почему она так называется и что стоит за е именем?

Нева — совсем молодая река

В отличие от многих других рек, которые существуют десятки и сотни тысяч лет, Нева — довольно «молодая» в географическом смысле. Ей примерно 2000-2500 лет.

Однако история Невы начинается гораздо раньше — около 4500 лет назад. Тогда Ладожское озеро, одно из крупнейших в Европе, поднялось на целых 12 метров.

Воды озера вышли за свои берега и начали искать новый путь к Балтийскому морю. Так и появилась река Нева — новый водный поток, который связал Ладогу с морем.

Откуда взялись протоки и дельта?

Когда Нева только появилась, она текла по одному руслу. Но со временем море отступало, и на месте мелей начали образовываться острова.

Вода стала делиться на множество протоков и рукавов, постепенно формируя дельту — сложную сеть каналов и речных ответвлений, которую мы можем видеть и сегодня.

Почему река называется «Нева»?

С названием Невы связано несколько интересных версий. Свое название она получила от древнего названия Ладожского озера. Раньше оно было «Озеро Нево».

Люди, жившие на этих землях, считали, что Нева — это устье или проток, через который из озера выходит вода. Поэтому и дали реке имя в честь озера.

«Нева» происходит из финского языка и означает «болото», «топь» или «трясина». И правда, вокруг Невы много болотистых участков. Например, есть даже болото с названием «Невий мох».

Финны называют реку «Nevagoki», что буквально переводится как «болотная река».

Историческое значение Невы

Нева всегда была важной для людей. Она связывала разные племена и народы, служила торговым путем и давала возможность добираться до Балтийского моря, сообщает сайт IXBT LIFE.

Впервые название реки встречается в русских летописях примерно в XIII веке. А в 1703 году на берегах Невы Петр I основал город, который позже стал Санкт-Петербургом — «окном в Европу».

С тех пор река стала не просто природным объектом, а настоящей артерией жизни, торговли и культуры.

Река Нева — это молодая, но очень важная река с богатой историей и интересным именем. Она родилась благодаря природным катаклизмам, а ее название отражает разные народы и времена.