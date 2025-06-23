Петербург в столбиках: зачем город активно устанавливает барьеры на тротуарах

Дело не только в безопасности.

В Санкт-Петербурге все чаще можно заметить небольшие столбики, установленные на тротуарах. Эти скромные элементы городской среды, известные в английском языке как «bollards», выполняют важную функцию физического барьера.

Однако, как выясняется, роль «столбиков» в городском пространстве гораздо шире, чем просто обеспечение безопасности. Они способны влиять на облик города, создавать пешеходные зоны и даже служить стильными элементами городского дизайна.

Безопасность прежде всего: защита пешеходов и функциональность тротуаров

Основная задача «столбиков» — предотвратить въезд транспорта на тротуар. Это особенно важно в районах с интенсивным движением пешеходов или там, где тротуар расположен в непосредственной близости от проезжей части.

В центре города «столбики» часто используются для создания пешеходных зон, делая улицы более комфортными и безопасными для прогулок. Как, например, это сделано у входа в ТЦ «Галерея».

Преимущество таких «столбиков» заключается в том, что они могут быть как неподвижными, так и механическими — углубляться в землю для открытия проезда.

В жилых кварталах болларды устанавливают, чтобы исключить парковку на тротуарах. Однако, стоит отметить, что это не всегда приводит к положительному результату, так как иногда еще сильнее сужает тротуар во дворе.

Как пишет Телеграм-канал «Урбанизм в гаслутке», важно учитывать контекст и потребности жителей при установке «столбиков» в жилых зонах.

В отличие от заборов, «столбики» не разлетаются при аварии. Они являются важной мерой безопасности, которая помогает защитить пешеходов от движения транспорта и повышает функциональность тротуара.

Социальная функция: «Столбики» как точки притяжения и элементы городского дизайна

Но у боллардов есть еще и социальная функция. Оказывается, их можно использовать гораздо интереснее.

Да, их главная задача — безопасность. Но если подойти к вопросу с фантазией, они могут стать:

Стильными точками притяжения: На них можно присесть, облокотиться или даже завязать мимолетный разговор с незнакомцем.

Ярким элементом городского дизайна: Скучные однотипные «столбики»? Нет, не слышали. Разные формы, материалы и цвета могут превратить их в изюминку улицы.

Продуманные «столбики» — это не только защита пешеходов, но и вклад в городскую атмосферу. Они делают город не просто безопасным, а по-настоящему живым. Барьеры могут стать частью городской легенды, создавать уникальные места для встреч и общения.

Важно, чтобы их дизайн соответствовал стилю города и гармонично вписывался в окружающую среду.