Больше не купите непонятное месиво вместо тушенки: выявить лучший товар поможет один ловкий трюк

Цена еще ни о чем не говорит.

Покупку тушенки в магазине легко можно сравнить с лотереей. Никогда не знаешь, что окажется в банке при открытии. Если не хотите нарваться на непонятное месиво вместо вкусного мяса, то нужно запомнить один ловкий трюк.

В беседе с порталом «Городовой» заместитель генерального директора ООО «Кубань-Ти» Азмет Тлехуч посоветовал потрясти консервы. Если содержимое не болтается, значит можно смело брать. Пошел процесс желирования, который свидетельствует не только о свежести продукта, но и грамотном подходе к приготовлению.

«Желательно, чтобы был указан ГОСТ. И производителем должен быть какой-то известный комбинат, мясное производство или консервный завод, а не кто попало. Цена же ни о чем не говорит», — отметил эксперт.

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