Так ли вредно хранить телефон под подушкой: правда ужасает

Можно ли хранить телефон под подушкой во время сна

Большинство людей не верит в то, что лежащий под подушкой телефон может навредить здоровью. Хотя помимо риска неожиданного возгорания, есть еще один не менее ужасающий. Рассказы об излучении — вовсе не выдумка.

От гаджетов исходит электромагнитное поле радиочастотного диапазона, чтобы имелась возможность связываться со станциями. Международное агентство по изучению рака не исключает вероятность опасности для человека этого фактора. Поэтому перед сном не поленитесь переложить телефон на дальнюю полку или стеллаж.

«Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие все равно оказывается», — объяснил порталу РИА Новости эксперт Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

Источник фото: Изображение от Freepik