Больше никогда не станете месить тесто: «ленивые» чебуреки из лаваша готовятся за 20 минут

Едва ли найдется хоть один человек, который бы не любил чебуреки. Вот только не каждому хочется возиться с тестом, чтобы их приготовить. На помощь тем, у кого нет времени горбатиться на кухне, придет этот рецепт блюда с лавашем.

Вам понадобятся:

лаваш — 1 упаковка,

мясной фарш — 400 г,

лук — 2 головки,

вода — 50 мл,

растительное масло — для жарки,

зелень по вкусу,

соль и перец по вкусу.

Готовый фарш нужно смешать с мелко нарезанным луком, зеленью и специями, а также влить к нему воду для сочности. Когда начинка будет готова, нужно заняться лавашем. Его необходимо опустить в воду на 30 секунд, чтобы тесто немного размякло и хорошо залеплялось.

На подготовленный лаваш нужно выложить начинку, свернуть пополам и скрепить края. Обжаривать чебуреки нужно на медленном огне по пять минут с каждой стороны, пишет портал «Едим дома».

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