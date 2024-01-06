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Больше никогда не станете месить тесто: «ленивые» чебуреки из лаваша готовятся за 20 минут

Больше никогда не станете месить тесто: «ленивые» чебуреки из лаваша готовятся за 20 минут
Как приготовить чебуреки из лаваша

Пальчики оближете.

Едва ли найдется хоть один человек, который бы не любил чебуреки. Вот только не каждому хочется возиться с тестом, чтобы их приготовить. На помощь тем, у кого нет времени горбатиться на кухне, придет этот рецепт блюда с лавашем.

Вам понадобятся:

  • лаваш — 1 упаковка,
  • мясной фарш — 400 г,
  • лук — 2 головки,
  • вода — 50 мл,
  • растительное масло — для жарки,
  • зелень по вкусу,
  • соль и перец по вкусу.

Готовый фарш нужно смешать с мелко нарезанным луком, зеленью и специями, а также влить к нему воду для сочности. Когда начинка будет готова, нужно заняться лавашем. Его необходимо опустить в воду на 30 секунд, чтобы тесто немного размякло и хорошо залеплялось.

На подготовленный лаваш нужно выложить начинку, свернуть пополам и скрепить края. Обжаривать чебуреки нужно на медленном огне по пять минут с каждой стороны, пишет портал «Едим дома».

Источник фото: mdjaff/freepik

Общество Рецепты Кулинария
6 января 2024 11:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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