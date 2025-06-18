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Икра за 19 тысяч: в сеть попало меню с ценами на блюда для гостей ПМЭФ

Опубликовано: 18 июня 2025 16:32
Еда на ПМЭФ, меню, цены
Икра за 19 тысяч: в сеть попало меню с ценами на блюда для гостей ПМЭФ
Городовой ру

Обзор меню ресторанов форума с ценами и кулинарными изысками.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) шеф-повара традиционно удивляют гостей кулинарными шедеврами, которые покоряют даже самых привередливых гурманов. При этом цены на эти блюда соответствуют уровню мероприятия.

Какими блюдами будут угощать гостей и во сколько обойдется трапеза?

Скромный завтрак за 1250 рублей: Цены соответствуют уровню мероприятия

Например, скромный завтрак с овсяной кашей оценили в 1250 рублей. Одним из самых дорогих позиций стали «Коллекция икры с хрустящими гренками» и «Ассорти даров моря». За них гостям придется отдать 19 и 27 тыс. рублей соответственно.

Ресторан «Варево»: Атмосфера древнерусской кухни и цены на блюда

Так, в ресторане «Варево» гости могут погрузиться в атмосферу древнерусской кухни. С утра участников форума ждет «Традиционный русский завтрак» за 2,5 тыс. рублей. Любители сытного начала могут выбрать «Картофельные драники с крабом» за 3,1 тыс. рублей.

На обед гости попробуют «Тельное с крабом» за 6,8 тыс. рублей и «Стерлядь по-царски» за 6,5 тыс. рублей.

Супы по заоблачным ценам

Любителей супов порадуют «Уха из петуха» за 2,3 тыс. рублей, «Купеческий» борщ за 2,4 тыс. рублей и веганский «Томатный холодный суп» за 1,8 тыс. рублей.

Дегустационный сет от ИИ: Буквенный суп, Пате по-промту и Фаршированные апельсины от Чебурашки

Также гости ПМЭФ могут насладиться дегустационным сетом, созданным с помощью искусственного интеллекта. В меню входят: «Буквенный суп от GigaChat», «Пате по-промту» и «Фаршированные апельсины от Чебурашки».

Как пишет 78.ru, этот сет стоит почти 19 тыс. рублей и доступен для оплаты бонусами «Спасибо».

Что можно купить на 19 000 рублей в Петербурге?

  • Аренда квартиры на сутки: Можно снять неплохую квартиру в центре города на сутки.
  • Недельный запас продуктов: На эту сумму можно закупить продукты на неделю для семьи из нескольких человек.
  • Несколько билетов в театр: Можно сходить на несколько спектаклей в лучшие театры города.
  • Хороший смартфон: Можно купить бюджетный, но вполне приличный смартфон.
  • Экскурсия по Петербургу: Можно заказать индивидуальную экскурсию по самым интересным местам города.

Меню ресторанов ПМЭФ — это отражение уровня мероприятия, где роскошь встречается с инновациями, даже в еде. Гости форума могут насладиться не только деловой программой, но и гастрономическими изысками, которые, безусловно, запомнятся надолго.

Цены актуальны на момент публикации.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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