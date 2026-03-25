До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим

Как запустить обильное и продолжительное цветение орхидеи

У многих цветоводов в коллекции есть орхидея. Ведь это очаровательный цветок, который может выпускать бутоны почти круглый год. Но иногда фаленопсис ленится и не спешит радовать цветением. Как добиться от орхидеи ярких и крупных цветоносов, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, чтобы оздоровить орхидею и запустить цветение, совсем не обязательно покупать дорогие удобрения. Можно самостоятельно приготовить простую, натуральную и в то же время очень эффективную подкормку.

Для этого потребуется:

чай каркаде – 2 сухих цветочка;

горячая вода – 1 стакан;

сухой чеснок – 1 чайная ложка;

вода – 800 миллилитров.

В первую очередь нужно залить каркаде горячей водой. Подкормка должна быть розового цвета, не ярче. Оставить до остывания. Затем добавить сухой чеснок. Довести объем удобрения до 1 литра.

Все размешать и протереть полученным раствором каждый лист орхидеи. Кроме того, можно полить цветок сверху и просто дать удобрению стечь.

Как это работает

Слабый настой каркаде содержит большое количество макро- и микроэлементов, включая фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо, марганец, медь и селен, а также аскорбиновую, лимонную и яблочную кислоты. Все это оздоравливает орхидею и обеспечивает закладку почек. Чеснок укрепляет корни фаленопсиса и способствует запуску цветения.

Вторая подкормка

Такую подкормку можно чередовать с более мощной. Для ее приготовления следует растворить 2 грамма монокалий фосфата и 1/2 таблетки янтарной кислоты в 1 литре воды. Полученным удобрением полить орхидею сверху и дать ему стечь. Такая подкормка способна пробудить на цветение даже молодой фаленопсис.

Грунт

Агроном Елена Николаева посоветовала использовать для выращивания орхидеи мох, а не кору. Ведь в нем цветок отлично растет независимо от микроклимата. Чтобы корни дышали, в горшок важно добавить дренажные камни.

