Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя

Пасха уже не за горами, и многие хозяйки начинают задумываться, чем покрасить яйца, чтобы удивить всем и при этом не использовать химические красители. Расскажем, как без труда получить насыщенный "солнечный" оттенок.
Обычно хозяйки для получения подобного цвета используют куркуму и луковую шелуху. Однако существует другой домашний краситель, который превзойдет яркостью все остальные.
Речь идет о такой популярной приправе, как шафран. Однако просто отварить в ней яйца мало - необходимо применить небольшую хитрость.
Возьмите 2 пакетика шафрана на литр холодной воды, хорошо размешайте, выложите яйца и поставьте на плиту. Отваривайте в течение получаса.
После этого добавьте в горячую воду столовую ложку уксуса и оставьте яйца до полного остывания. В результате вы получите невероятно яркие яйца, напоминающие по цвету солнышко.
