Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти

Опубликовано: 25 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Информация для всех российских туристов.

Отправляясь в путешествие, туристам хочется посмотреть не только популярные "заезженные" маршруты, но и увидеть красивые места, о которых знает не каждый.

На канале "Беспорядочные путешествия" рассказывают о тропе, до которой добирался далеко не каждый местный житель, а турист - тем более.

Находится живописная тропа близ Анапы, но знают о ней почему-то немногие, между тем, оттуда открываются просто фантастические виды, настоящая "сказочная дорожка".

Называется она "Тропа Лермонтова" и тянется по горам Кавказа на 12 километров, при этом, чтобы пройти по ней, не нужно иметь никакого специального горного снаряжения, отправиться в поход может любой турист без особой подготовки. Если хочется её посетить, лучше заранее найти проводника из бывалых, в одиночку можете не найти.

Тропа тянется вдоль черноморского побережья, имеет доступный пешеходный маршрут. По дороге можно останавливаться, делать красивые фото, любоваться шикарными видами. При этом бывалые рекомендуют проявить осторожность, часть тропы проходит у достаточно крутого обрыва.

Начинается тропа близ скал "Ласточкины гнёзда" и тянется до пляжа Варнавская щель, где в конце маршрута вы можете отдохнуть на побережье и искупаться в тёплом Черном море.

Вдоль маршрута вы сможете обозревать невероятную красоту - горы Кавказа, Черное море, мини-поход запомнится вам надолго и оставит неизгладимые впечатления. Кроме того, сможете рассказывать друзьям, что посетили место, о котором знают немногие.

Марина Котова
