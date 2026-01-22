Городовой / Полезное / Бракованное средство для уборки: от него на линолеуме и ламинате появляются разводы
Бракованное средство для уборки: от него на линолеуме и ламинате появляются разводы

Опубликовано: 22 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
уборка пола
Бракованное средство для уборки: от него на линолеуме и ламинате появляются разводы
Фото: Городовой.ру

В поисках натуральных средств для уборки хозяйки иногда прибегают к нестандартным решениям. Одно из них — мытьё полов чайным раствором. Считается, что он хорошо отмывает грязь и защищает от плесени. Однако профессионалы предупреждают: такой метод не только бесполезен, но и может навредить.

Мнение эксперта

Руководитель клининговой компании Милана Кулакина в разговоре с порталом «Дача» развеяла этот миф. Она назвала мытьё чаем совершенно непрактичным. «Мало того, что ничего не отмоется, так еще и пыль налипнет через какое-то время», — пояснила эксперт.

Что происходит на самом деле

Особенно это касается деревянных полов, покрытых защитным лаком или маслом. «Мыть чайным раствором нет смысла», — подчеркнула Кулакина. Чай не обладает моющими свойствами, а содержащиеся в нём дубильные вещества и сахара могут, наоборот, создать липкую плёнку, которая будет притягивать пыль и грязь. Эксперт советует использовать специальные средства с нейтральным pH, которые гарантируют чистоту и не вредят покрытию.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
