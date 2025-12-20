Городовой / Город / Букет за 10 тысяч обернулся побоями: в Парголово «любитель цветов» избил флориста
Букет за 10 тысяч обернулся побоями: в Парголово «любитель цветов» избил флориста

Опубликовано: 20 декабря 2025 18:51
Задержанного за ограбление мужчину отправили в изолятор временного содержания.

В северной столице был задержан человек, которого обвиняют в нападении на магазин, специализирующийся на продаже цветов, расположенный в посёлке Парголово. Информация об этом поступила от городской полиции. Инцидент произошёл поздно вечером 16 декабря, примерно в 23:30.

Владельцы торговой точки на Заречной улице сообщили, что нетрезвый посетитель вошёл в помещение, взял букет стоимостью 10,5 тысячи рублей, после чего нанёс побои сотруднику-флористу и вышел. Личность предполагаемого виновника сотрудники уголовного розыска установили в ходе расследования. Уже 18 декабря вечером его задержали у одного из домов на Ланском шоссе.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье о грабеже с применением силы. Мужчина помещён в изолятор.

Автор:
Юлия Аликова
Город
