БУС «Вертикаль» — загадочное место-призрак под Петербургом: как найти

Перед путешествием туда стоит запасаться не только провизией, но и успокоительными.

Этот комплекс был заложен для нужд Государственного оптического института. В нем планировалось создание масштабных астрономических приборов, аналогичных тем, что используются в космическом телескопе «Хаббл».

Но из-за наступившей перестройки и нехватки финансирования проект так и не был завершен. И теперь стоит БУС Вертикаль, как башня Саурона над Мордором, нацеленная на покорение космоса, но пока захватившая только Устьинский мыс и прилегающую к нему территорию.

Казалось бы, да сколько таких объектов в России. Но тут возникает вопрос. А что там такого страшного или ценного, что это грандиозное сооружение с 80-метровой башней хоть и осталось без дела, но охраняется серьезными людьми в форме и с оружием. И почему ограда из колючей проволоки на которой висят таблички: «Стой! Стреляют!» Хотя самые отчаянные смельчаки все равно забираются на территорию в поисках приключений и особенных видов. И их можно понять.

Само строение впечатляет своими размерами и элементами, такими как капсулы, в которых должны были разместиться лазеры, а также высокая 20-этажная башня. Если подняться на крышу, можно насладиться захватывающим видом на хвойный лес, побережье и окрестные урбанистические пейзажи.

Как добраться: башня расположена на территории НИИКИ ОЭП в Сосновом Бору. Найти ее несложно: всего 102 км на авто на запад от Петербурга через Кронштадт или 75 остановок автобусом №401, который идет со станции метро Автово. Однако попасть внутрь не получится: объект охраняется и является закрытым режимным, пишет источник.