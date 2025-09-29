«Былая роскошь и забвение до плесневелого сарая»: петербургское метро, которое вызывает разные чувства

Метро в Северной столице — это не просто поездка под землей, а целый мир со своей атмосферой и историей.
Не зря петербургское метро называют «подземным дворцом». Это настоящая философия для местных жителей.
Здесь соседствуют роскошные дворцы и старые ржавые коммуникации, а потолки с лепниной ждут своей реставрации.
Метро как музей
Невозможно остаться равнодушным к станциям «Автово» или «Нарвская». Это скорее музеи, чем транспортные остановки.
Колонны украшены мозаиками, барельефами и даже люстрами. И вообще каждая станция в метро Петербурга — это отдельная история, пишет КП.
Например, «Кировский завод» — настоящее произведение индустриального искусства, «Балтийская» отражает строгий сталинский модерн, а «Маяковская» украшена витражом с цитатой поэта.
Закрытия и ремонт — беда Петербурга
Самая большая головная боль метро — это постоянные закрытия станций на ремонт. Иногда всего на пару дней, а иногда на месяцы или годы.
Нельзя не упомянуть про медленное строительство новых станций. Есть целая городская легенда: если увидел новость о новой станции, не спеши радоваться — возможно, до ее открытия доживут только твои внуки.
Особенно это показательно на примере станции «Юго-Западная», строительство которой постоянно затягивается, пишут Известия.
Ее обещали открыть в прошлом году, но перенесли на нынешний и, кажется, что 2025 год все же даст старт этой точке на карте метрополитена Северной столицы.
Официальных причин, почему так долго строят, много — сложности с финансами, грунтом, подземными водами, поэтому станции в Петербурге открывают очень редко.
Новшества и реальность
Но есть и хорошие новости: метро развивается в техническом отношении. Однако чудо-техники может дать сбой, поэтому сейчас в Петербурге обсуждают возможность впускать в метро бесплатно в таких ситуациях.
В итоге на «посту» у турникетов все равно дежурные, которые зорко следят за порядком.
Метро — целый мир и своя культура
Метро — это не просто подземка, а маленький клуб с собственными законами и традициями. Петербуржцев ругают за жалобы, ведь в некоторых городах ситуация и того хуже.
«Не нравится что станции долго строят? Приезжайте в Омск, здесь самое огромное метро в мире, за 40 лет построили 1 станцию и та работает как подземный переход», — пишет пользователь Сети.
Но петербуржцы и гости города, несмотря на все проблемы, продолжают восхищаться «подземным дворцом».
«Станция Обводный канал — это нечто. Так стильно, таким духом Достоевского, Блоковской мрачной высокой поэзией все проникнуто.
Всего три цвета, охра, сталь и оттенки черного, а завораживает. Мистика»;
«Автово — это прям супер! Былая роскошь и забвение до плесневелого сарая. Да, России не хватает денежек на метро в других городах кроме Москвы», — пишут в Сети.