Как вырастить елку на даче: советы агронома для тех, кто устал покупать деревья из питомников

С приходом осени у садоводов возникает вопрос: можно ли посадить ёлку на участке так, чтобы она прижилась и радовала долгие годы? Ответ в беседе с «Городовым» дала агроном Елизавета Тихонова — и развеяла главный миф.
Срубленное дерево не оживёт
Если вы думаете, что можно воткнуть в землю срубленную ёлку и она даст корни, забудьте. Для посадки подойдут только молодые растения с корневой системой.
Лучший вариант — трёхлетние или четырёхлетние саженцы: они легче всего адаптируются к новому месту. Чем старше дерево, тем труднее оно приживается.
Когда сажать и как ухаживать
Октябрь — идеальное время для посадки. Зимой, когда температура в земле держится около +5 градусов, корневая система продолжает работать и укрепляться. Главное правило — заглублять ёлку примерно на 10 см от исходного уровня и обязательно обрезать нижние ветки (две мутовки).
На первый Новый год наряжать её не стоит: корни ещё слишком уязвимы, любое встряхивание может навредить.
Ель или сосна?
Агроном напоминает: ель в саду — растение агрессивное. У неё поверхностная корневая система, которая собирает всю влагу и угнетает соседей — газон, берёзу и другие посадки. Недаром специалисты называют её «лесным сорняком».
Сосна же ведёт себя иначе: у неё стержневая корневая система, уходящая вглубь, поэтому она не мешает расти другим растениям и дарит больше света.
Стоит ли сажать?
Если хочется настоящей ёлки на участке, лучше выбирать молодые саженцы, учитывать особенности почвы и соседних деревьев. Тогда через несколько лет можно будет не бегать в поисках новогоднего дерева, а украшать собственное.