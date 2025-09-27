Городовой / Общество / Как вырастить елку на даче: советы агронома для тех, кто устал покупать деревья из питомников
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Как вырастить елку на даче: советы агронома для тех, кто устал покупать деревья из питомников

Опубликовано: 27 сентября 2025 22:00
ель
Как вырастить елку на даче: советы агронома для тех, кто устал покупать деревья из питомников
Фото: Городовой.ру

Можно ли вырастить покупную или нет?

С приходом осени у садоводов возникает вопрос: можно ли посадить ёлку на участке так, чтобы она прижилась и радовала долгие годы? Ответ в беседе с «Городовым» дала агроном Елизавета Тихонова — и развеяла главный миф.

Срубленное дерево не оживёт

Если вы думаете, что можно воткнуть в землю срубленную ёлку и она даст корни, забудьте. Для посадки подойдут только молодые растения с корневой системой.

Лучший вариант — трёхлетние или четырёхлетние саженцы: они легче всего адаптируются к новому месту. Чем старше дерево, тем труднее оно приживается.

Когда сажать и как ухаживать

Октябрь — идеальное время для посадки. Зимой, когда температура в земле держится около +5 градусов, корневая система продолжает работать и укрепляться. Главное правило — заглублять ёлку примерно на 10 см от исходного уровня и обязательно обрезать нижние ветки (две мутовки).

На первый Новый год наряжать её не стоит: корни ещё слишком уязвимы, любое встряхивание может навредить.

Ель или сосна?

Агроном напоминает: ель в саду — растение агрессивное. У неё поверхностная корневая система, которая собирает всю влагу и угнетает соседей — газон, берёзу и другие посадки. Недаром специалисты называют её «лесным сорняком».

Сосна же ведёт себя иначе: у неё стержневая корневая система, уходящая вглубь, поэтому она не мешает расти другим растениям и дарит больше света.

Стоит ли сажать?

Если хочется настоящей ёлки на участке, лучше выбирать молодые саженцы, учитывать особенности почвы и соседних деревьев. Тогда через несколько лет можно будет не бегать в поисках новогоднего дерева, а украшать собственное.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
