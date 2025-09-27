Как вырастить елку на даче: советы агронома для тех, кто устал покупать деревья из питомников

Новости по теме

От коровьего пастбища до императорского сада: история Александровского сада, который видел всё

Перейти

Сад для людей, не для собак: кому теперь открыты двери в Академический сад и что ждет нарушителей нового правила

Перейти

«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области

Перейти

Сад с секретом: как в Петербурге оказались фонтаны из Парижа

Перейти

«Защищает земля»: как правильно сделать обрезку сада и подготовить растения к зиме

Перейти