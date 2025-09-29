Выборг — город, куда хочется возвращаться: легенды, памятники и старинные улицы

Выборг — идеальное место для неспешной и увлекательной прогулки. Здесь каждый уголок пропитан историей, а за поворотом может ждать увлекательная история.

А посмотреть в Выборге есть на что.

Парк Эспланада и знаменитый Лось

Выйдя из исторического центра можно зайти в парк Эспланада. Здесь стоит особый памятник — скульптура Лося. Ему скоро сотня лет, и он считается одним из первых памятников этому животному в мире.

Лось символизирует героев карело-финского эпоса «Калевала» и связан с легендой: если прикоснуться к копытам лося, обязательно захочется вернуться в Выборг, пишет spb-guide.ru.

Красная площадь и парк с памятниками

Недалеко от Лося находится Красная площадь Выборга. Название ей дала красная кладка старинного колодца, а не схожесть с московской площадью, сообщает inkarelia.ru.

Прогонная улица

От Круглой башни, сохранившейся со времен шведской крепости XVI века, начинается Прогонная улица — одна из старейших в городе. Когда-то по ней гнали скот к воротам.

Сейчас по улице стоят памятники архитектуры: дом Бюргера, рыцарский дом и особняк епископа и дом на скале, построенный прямо на каменном выступе.

Петровская площадь и памятник Петру I

Петровская площадь малоизвестна, но стоит сюда заглянуть ради памятника Фёдору Апраксину и самому Петру Великому.

Отсюда открывается вид на Выборгский замок и можно подняться в Петровский парк, а по дороге заглянуть в музей шоколада с макетом галеры Штандарт.

Старые дома и музеи

В Выборге сохранилось много уникальных зданий: педагогическое училище в доме консула Роте, плоский дом с загадочным названием «Ведьмин», дом купеческой гильдии с туристическим центром и старинные дома XVI века.

Для тех, кто любит историю, есть подземелья старинного пивоваренного завода и музей В.И. Ленина, посвященный его пребыванию в Выборге в 1917 году.

Окрестности Выборга: средневековый Сваргас и Высоцк

Недалеко от города расположен этнографический музей под открытым небом — средневековый город Сваргас, где живут и работают люди, погруженные в атмосферу VIII–IX веков.

Высоцк — маленький город с крепостью Тронгзунд и природным островом Крепыш с мини-зоопарком, пишет Туристер.