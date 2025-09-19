Городовой / Город / Истории из-под земли: легальные подземные маршруты Петербурга
Истории из-под земли: легальные подземные маршруты Петербурга

Опубликовано: 19 сентября 2025 14:33
Казанский собор
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Подземный Петербург — это отдельный мир загадок и историй, который приоткрывает свои тайны тем, кто готов спуститься в глубь города и узнать его с новой стороны.

Санкт-Петербург — это не только великолепные дворцы, каналы и мосты. Под ногами жителей и гостей города скрывается целый мир подземелий, хранящий множество тайн и историй.

В последние годы интерес к таким местам вырос, и теперь можно легально и безопасно увидеть некоторые из них.

Труба под площадью

Подземелье на площади Труда известно тем, что в его стенах сохраняется фрагмент Адмиралтейского канала. Раньше он соединял центр кораблестроения с Новой Голландией, где хранили лес для судов.

В XIX веке канал засыпали и провели трубу, а сверху построили Конногвардейский бульвар, пишет Фонтанка.

Тоннель под Гатчинским дворцом

В пригороде, под Гатчинским дворцом, расположен тоннель длиной около 130 метров. Его создали в 1770-х годах как часть акустического замысла.

Этот путь ведет к гроту на берегу Серебряного озера и славится своей акустикой — звук там удивительным образом отражается, создавая эффект эха, пишет aroundcard.com.

Крипта Казанского собора

Многие бывали в Казанском соборе, но не все знают о его крипту — подземный храм с мощностями святого Ермогена, сообщает foma.ru.

Здесь проводятся литургии, крестят детей, а еще устраивают экскурсии и работает кафе с названием «Крипта».

Потерна Петропавловской крепости

В стене крепости прямо, как из фильма, прячется потерна — узкий потайной ход, построенный для оборонительных целей в XVIII веке.

Сегодня сюда приезжают туристы и проводят выставки, а раньше здесь солдаты могли незаметно выйти во время осады, пишет wikiway.com.

Бункер Жданова под Смольным и подвалы Исаакиевского собора

Бомбубежище на 12 метрах служило в годы блокады Ленинграда для работы городского правительства.

Сейчас здесь музей, где можно увидеть обстановку и узнать, как решались судьбоносные вопросы в тяжелые времена.

Во время войны в Подвалах Исаакиевского собора эвакуировали ценные коллекции из пригородных дворцов.

Сейчас там музей «Чтобы помнили…», рассказывающий о том, как музейщики жили и трудились в условиях блокады.

Автор:
Юлия Аликова
Город
