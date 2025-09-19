Истории из-под земли: легальные подземные маршруты Петербурга

Санкт-Петербург — это не только великолепные дворцы, каналы и мосты. Под ногами жителей и гостей города скрывается целый мир подземелий, хранящий множество тайн и историй.
В последние годы интерес к таким местам вырос, и теперь можно легально и безопасно увидеть некоторые из них.
Труба под площадью
Подземелье на площади Труда известно тем, что в его стенах сохраняется фрагмент Адмиралтейского канала. Раньше он соединял центр кораблестроения с Новой Голландией, где хранили лес для судов.
В XIX веке канал засыпали и провели трубу, а сверху построили Конногвардейский бульвар, пишет Фонтанка.
Тоннель под Гатчинским дворцом
В пригороде, под Гатчинским дворцом, расположен тоннель длиной около 130 метров. Его создали в 1770-х годах как часть акустического замысла.
Этот путь ведет к гроту на берегу Серебряного озера и славится своей акустикой — звук там удивительным образом отражается, создавая эффект эха, пишет aroundcard.com.
Крипта Казанского собора
Многие бывали в Казанском соборе, но не все знают о его крипту — подземный храм с мощностями святого Ермогена, сообщает foma.ru.
Здесь проводятся литургии, крестят детей, а еще устраивают экскурсии и работает кафе с названием «Крипта».
Потерна Петропавловской крепости
В стене крепости прямо, как из фильма, прячется потерна — узкий потайной ход, построенный для оборонительных целей в XVIII веке.
Сегодня сюда приезжают туристы и проводят выставки, а раньше здесь солдаты могли незаметно выйти во время осады, пишет wikiway.com.
Бункер Жданова под Смольным и подвалы Исаакиевского собора
Бомбубежище на 12 метрах служило в годы блокады Ленинграда для работы городского правительства.
Сейчас здесь музей, где можно увидеть обстановку и узнать, как решались судьбоносные вопросы в тяжелые времена.
Во время войны в Подвалах Исаакиевского собора эвакуировали ценные коллекции из пригородных дворцов.
Сейчас там музей «Чтобы помнили…», рассказывающий о том, как музейщики жили и трудились в условиях блокады.