Влюбился в служанку: как царь Михаил выбрал себе жену, которая продолжила династию Романовых

Настоящая красота и характер важнее знатного происхождения и внешнего лоска. Это знал первый царь династии Романовых.

В 1626 году случилось событие, которое могло бы стать сюжетом для настоящей русской сказки.

Царь Михаил Федорович, основатель знаменитой династии Романовых, устроил смотрины невест.

Только вот выбрал он не красавицу из знатного рода, а простую служанку — героиню своего времени и настоящую «царскую Золушку».

Тяжелое время для молодого царя

В то время Россия только начинала оправляться от Смутного времени — долгого периода смятений и войн. Стране нужен был наследник, который обеспечит мир и стабильность.

Михаил Федорович был уже вдовцом и бездетным. Его отец — патриарх Филарет — находился в польском плену, поэтому искать невесту решила его мать, пишет kalugapravo.ru.

Поиски идеальной невесты

Инокиня Марфа разослала грамоты по городам: царь ищет невесту из знатных дворянских семейств. Кандидатки должны были быть не только красивыми, но и здоровыми, высокими, чтобы родить крепкого наследника.

В Москву привезли шестьдесят самых достойных девушек. Однако Михаилу не понравилась ни одна из них. Считается, что царь считал их чересчур искусственными.

Ему приглянулась не статусная особа, а служанка, которая сопровождала одну из девушек на выданье. Ей оказалась Евдокия Стрешнева, radiovera.ru.

Скандал при дворе

Новость о том, что царь выбрал простую служанку, потрясла царский двор. Бояре и даже мать царя были недовольны и пытались сорвать этот брак.

Чтобы защитить Евдокию, свадьбу сыграли очень быстро — всего через три дня после обручения. Это помогло избежать коварных планов врагов.

Евдокия оказалась идеальной женой для Михаила. Она была простой, но доброй и кроткой женщиной.

Благодаря ей в семье царя родился долгожданный наследник — Алексей Михайлович Тишайший, который продолжил династию Романовых, пишет Рамблер.