Одеяло и стиральная машинка: совместимы ли пуховые с порошком или их нужно везти в химчистку

Как правильно очищать их от частиц.

Одеяло — вещь, которую многие считают «вечной»: застелил пододеяльником и забыл. Но даже под самым плотным чехлом оно со временем накапливает пыль, влагу, посторонние запахи и становится средой для бактерий. Поэтому стирать его всё же нужно — вопрос лишь в том, как.

Что учесть перед стиркой

Первое правило — смотреть ярлык. Там указано, допускается ли машинная стирка или изделие можно отдавать только в химчистку. Если бирка утеряна, ориентируйтесь на наполнитель:

синтепон, холлофайбер, бамбук, эвкалипт — стираются дома в машинке при 30–40 °С;

шерсть, пух, шёлк — только деликатный режим не чаще раза в год или химчистка;

ватные одеяла лучше вообще не стирать — они теряют форму, их регулярно проветривают и встряхивают.

Чем стирать

Только жидкие средства без хлора и отбеливателей.

Для шерсти и пуха нужны специальные гели.

Кондиционер допустим для всех наполнителей, кроме пера и пуха.

Как стирать вручную

Ванна с прохладной водой (30–40 °С), гель для стирки, лёгкие движения без выкручивания. После замачивания — тщательное полоскание. Сушить горизонтально, в хорошо проветриваемом помещении.

Как стирать в машинке

Главное — чтобы одеяло не превышало допустимую нагрузку барабана. Заполняем максимум 70–80% бака. Режим — деликатный, 30–40 °С, отжим до 800 оборотов (шерсть и пух — без отжима). Полоскание лучше включить дополнительное.

Сушка

Никаких батарей и прямого солнца. Одеяло раскладывают в горизонтальном положении и периодически переворачивают. Синтетические модели можно слегка встряхивать, чтобы наполнитель не сбивался.