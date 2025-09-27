Городовой / Общество / В Питере пить, но только кофе: как Северная столица стала меккой любителей бодрящего напитка
В Питере пить, но только кофе: как Северная столица стала меккой любителей бодрящего напитка

Опубликовано: 27 сентября 2025 20:00
кофе
Фото: Городовой.ру

Рассказываем, как город докатился до жизни такой.

Питер сделал с кофе то же, что когда-то сделал с литературой и театром — превратил привычку в культуру. Здесь чашка — не только про бодрость по утрам, но и про стиль жизни.

И если когда-то Онегин в одиночку запивал тоску глотком крепкого напитка, то сегодня петербуржцы собираются в минималистичных кофейнях, где зерно обжарено «здесь и сейчас», а бариста знает, чем в чашке отличается Эфиопия от Кении.

Парадоксально, но именно «кофе с собой» в бумажных стаканах во время пандемии сделал рынок взрывным. Сегмент вырос более чем втрое и заполнил весь город стойками.

Но Петербург оказался не Москвой: крупные федеральные сети здесь так и не прижились. Локальные проекты вроде «Больше кофе» или «Характер кофе» доказали, что людям важна не только скорость, но и вкус, и атмосфера. Именно отсюда пошла волна specialty — кофейни с арабикой высшей категории, скандинавским минимализмом и булочкой с корицей.

Сегодня Петербург — это тысячи точек от сетевых островков до камерных «спешелти». Но настоящая магия — в том, что именно город у Невы сумел превратить потребление кофе в культурный код. Не случайно владельцы Pitcher и других проектов уверены: столица кофе в России уже давно не Москва, а Питер.

Дальше будет сложнее: аренда дорожает, курс доллара бьёт по закупкам зерна, бариста не хватает. Но привычка сильнее экономики. Петербуржцы всегда найдут, где взять свою «двойную порцию чёрного» — как завещал агент Купер.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
