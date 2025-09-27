Эти просьбы арендатора «красный флаг» для владельцев квартир: гоните в три шеи, пока не поздно

Иногда будущие жильцы ещё до подписания договора аренды начинают выдвигать «невинные» на первый взгляд предложения. Но часть из них может обернуться убытками, конфликтами и даже потерей денег. Эксперты в сфере недвижимости рассказали, на что владельцам квартир стоит обратить внимание в первую очередь.

Срочный заезд

Желание въехать «прямо сегодня» часто говорит о попытке обойти проверку. Хозяину важно не спешить: сначала договор и деньги, потом ключи.

Разбивка депозита

Депозит — страховка собственника. Если арендатор предлагает вносить его частями или вовсе отказаться от него, то при внезапном съезде или порче квартиры хозяин останется без защиты.

Частичная оплата при въезде

Если будущий жилец просит внести не всю сумму, это тревожный сигнал. Обычно такие арендаторы задерживают оплату и в дальнейшем.

Неопределённый срок проживания

Фраза «посмотрим, как пойдёт» для наймодателя рискованна. В договоре лучше прописывать минимальный срок аренды и санкции за досрочный выезд.

Просьбы о скидке

Даже если речь идёт о небольшой сумме, дальше это может превратиться в постоянный торг. Один раз уступите — и арендатор будет возвращаться к этой теме снова и снова.

Ремонт за счёт арендатора

Чаще всего это оборачивается порчей отделки. Любые изменения нужно согласовывать письменно, иначе жильё может потерять ликвидность.

Вывоз или замена мебели

Есть риск, что мебель не вернётся или будет испорчена. Допускается только при составлении подробной описи и с дополнительным депозитом.

Техника в счёт аренды

Некоторые арендаторы предлагают: «Мы купим кондиционер или шкаф, а вы засчитаете это в аренду». В итоге хозяин лишается дохода, а арендатор улучшает условия проживания за его счёт, отмечает РБК.

Впрочем, этот пункт можно осуществить, если вы реально планировали купить данную технику. Главное оговорить, что она останется на месте после съезда арендаторов.