«Слышали уже раз 100500»: что будет с Апраксиным двором в Петербурге

Апраксин двор — одно из самых известных торговых мест в Санкт-Петербурге. В последние месяцы здесь идут регулярные рейды силовиков и городских служб.

Цель — убрать незаконную торговлю и очистить территорию от нелегальных ларьков и палаток.

С начала 2025 года проведено более 350 административных процессов по фактам несанкционированной торговли.

Из Апраксина двора убрали свыше 150 квадратных метров незаконных построек — палаток, ларьков и других конструкций, пишет mr-7.ru.

В ходе этих рейдов изъято товаров и оборудования на сумму более 40 миллионов рублей. Часто это был контрафакт, текстиль, табачная продукция и другие нелегальные товары.

В переулках Апраксина двора уже ходят шутки, что нарушители называют Петербург «злым городом» из-за жестких рейдов. Но власти настаивают, что такую политику нужно проводить.

Местным жителям и законным предпринимателям это, как правило, только на пользу. Но не все согласны с таким решением властей.

Одинаковые обезличенные города? Давайте еще самовыражение запретим, чтобы люди тоже были одинаковые» — возмутилась петербурженка .

«Не знаю, по мне, так атмосферу города планомерно убивают, бары запретили, уличные веранды запретили, Апрашку запретили, граффити закрашивают... А взамен-то что?

Кроме того, разговоры о том, что Апраксин двор закрывают, ходят по городу много лет, поэтому местные жители в это не верят.

«Слышали мы это — «Апрашка-все» — уже раз 100500»;

«Лет 8 назад покупал паленые сигареты там, и никакие рейды не меняли баланс сил, точки переформировывались и торговля продолжалась.

Потом гонять на Апрашку перестал и вот читаю, что и через 8 лет «Апрашка все» — ой, да ладно. Год назад рейды были? А два года назад? И тогда говорили, что все, ан нет», — отмечают местные жители.