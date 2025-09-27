Городовой / Общество / Вам с курицей или гельминтами? Главную опасность шавермы озвучил врач
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Вам с курицей или гельминтами? Главную опасность шавермы озвучил врач

Опубликовано: 27 сентября 2025 20:30
шаверма
Вам с курицей или гельминтами? Главную опасность шавермы озвучил врач
Фото: Городовой.ру

Шутки про мясо уже давно неактуальны, но проблемы из 90-х у стрит-фуда сохранились.

Шаурма давно стала «народным» фастфудом в России, но именно она всё чаще оказывается причиной массовых отравлений.

История в Курской области, где в 2023-м пострадали десятки человек, включая смертельный случай, лишь подтвердила: опасность скрывается не только в сомнительных палатках, но и в на первый взгляд благополучных точках.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет: главные риски шаурмы связаны с её начинкой. Мясо, овощи и соусы при нарушении хранения или обработки становятся идеальной средой для сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерий и других возбудителей кишечных инфекций.

Даже если бактерии погибают при жарке, токсины, которые они оставляют, продолжают отравлять организм.

Наиболее уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровый человек может серьёзно пострадать, если доза инфекции окажется слишком высокой.

По словам врача, самый опасный ингредиент — мясо. При плохой термообработке оно грозит не только кишечными инфекциями, но и гельминтами. Опасность таится и в овощах: плохо промытые листья и помидоры способны переносить ротавирус, энтеровирус или даже гепатит А.

Не меньший риск несут сами сотрудники точек общепита: немытые руки, ножи и разделочные доски легко «приправляют» шаверму опасными микробами. Особенно тревожны инфекции вроде листериоза или токсоплазмоза, которые могут быть смертельно опасны для беременных.

Симптомы отравления схожи: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, температура и общая слабость. Врач подчёркивает: главное осложнение — обезвоживание, которое при тяжёлом течении может привести к смерти. Поэтому при первых признаках нужно срочно обращаться за медицинской помощью, а не пытаться лечиться «подручными» средствами.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще