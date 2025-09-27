Вам с курицей или гельминтами? Главную опасность шавермы озвучил врач

Шаурма давно стала «народным» фастфудом в России, но именно она всё чаще оказывается причиной массовых отравлений.
История в Курской области, где в 2023-м пострадали десятки человек, включая смертельный случай, лишь подтвердила: опасность скрывается не только в сомнительных палатках, но и в на первый взгляд благополучных точках.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняет: главные риски шаурмы связаны с её начинкой. Мясо, овощи и соусы при нарушении хранения или обработки становятся идеальной средой для сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерий и других возбудителей кишечных инфекций.
Даже если бактерии погибают при жарке, токсины, которые они оставляют, продолжают отравлять организм.
Наиболее уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровый человек может серьёзно пострадать, если доза инфекции окажется слишком высокой.
По словам врача, самый опасный ингредиент — мясо. При плохой термообработке оно грозит не только кишечными инфекциями, но и гельминтами. Опасность таится и в овощах: плохо промытые листья и помидоры способны переносить ротавирус, энтеровирус или даже гепатит А.
Не меньший риск несут сами сотрудники точек общепита: немытые руки, ножи и разделочные доски легко «приправляют» шаверму опасными микробами. Особенно тревожны инфекции вроде листериоза или токсоплазмоза, которые могут быть смертельно опасны для беременных.
Симптомы отравления схожи: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, температура и общая слабость. Врач подчёркивает: главное осложнение — обезвоживание, которое при тяжёлом течении может привести к смерти. Поэтому при первых признаках нужно срочно обращаться за медицинской помощью, а не пытаться лечиться «подручными» средствами.