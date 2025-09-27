Городовой / Общество / Хит осени, которые согреет в холодные вечера: рецепт тыквенного супа с имбирем
Хит осени, которые согреет в холодные вечера: рецепт тыквенного супа с имбирем

Опубликовано: 27 сентября 2025 19:30
Тыквенный крем-суп
Хит осени, которые согреет в холодные вечера: рецепт тыквенного супа с имбирем
Городовой ру

Тыквенный суп — это не просто вкусное блюдо, а настоящий помощник в холодное время года.

Настоящая кулинарная сенсация осени — это тыквенный крем-суп с имбирем. Он уже покорил меню многих ресторанов.

Главное отличие этого супа — уникальный вкус и полезные свойства, которые согреют даже в самые холодные дни.

Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого согревающего блюда.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Тыква 1 кг
Картофель 2 шт
Чеснок 2 зуб
Имбирь 30 гр
Масло растительное 2 ст.л.
Бульон овощной 1 л
Кокосовое молоко или сливки 22% 400 мл
Тыквенные семечки для украшения

Приготовление

  1. Сварить отдельно овощной бульон;
  2. Тыкву и картофель помыть, очистить от кожуры;
  3. Тыкву нарезать крупными кубиками, картофель тонкими пластинками;
  4. Имбирь и чеснок очистить и натереть на мелкой терке;
  5. Залить часть тыквы и картофеля водой и варить 20 минут;
  6. В кастрюле с толстым дном разогреть масло;
  7. Жарить в ней картофель, помешивая, пару минут;
  8. Выложить вторую часть тыквы, добавить натертый имбирь и чеснок;
  9. Жарить 1-2 минуты все вместе;
  10. Залить все горячим бульоном так, чтобы овощи были едва покрыты;
  11. Варить под крышкой до мягкости (это займет от 20 до 30 минут);
  12. В конце приготовления добавить кокосовое молоко или сливки;
  13. Довести до кипения и снять с огня;
  14. При помощи блендера, измельчить все до однородной массы;
  15. Приправить солью и перцем по вкусу;
  16. Разлить суп по тарелкам и украсить тыквенными семечками.

«Также рекомендую добавлять, по вкусу специи: молотый кориандр или имбирь. Куркуму или мускатный орех. Можно все вместе, если вы любите пряности», — говорит эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
