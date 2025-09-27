Хит осени, которые согреет в холодные вечера: рецепт тыквенного супа с имбирем

Настоящая кулинарная сенсация осени — это тыквенный крем-суп с имбирем. Он уже покорил меню многих ресторанов.
Главное отличие этого супа — уникальный вкус и полезные свойства, которые согреют даже в самые холодные дни.
Шеф-повар Денис Перевоз дал «Городовому» рецепт этого согревающего блюда.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Тыква
|1 кг
|Картофель
|2 шт
|Чеснок
|2 зуб
|Имбирь
|30 гр
|Масло растительное
|2 ст.л.
|Бульон овощной
|1 л
|Кокосовое молоко или сливки 22%
|400 мл
|Тыквенные семечки
|для украшения
Приготовление
- Сварить отдельно овощной бульон;
- Тыкву и картофель помыть, очистить от кожуры;
- Тыкву нарезать крупными кубиками, картофель тонкими пластинками;
- Имбирь и чеснок очистить и натереть на мелкой терке;
- Залить часть тыквы и картофеля водой и варить 20 минут;
- В кастрюле с толстым дном разогреть масло;
- Жарить в ней картофель, помешивая, пару минут;
- Выложить вторую часть тыквы, добавить натертый имбирь и чеснок;
- Жарить 1-2 минуты все вместе;
- Залить все горячим бульоном так, чтобы овощи были едва покрыты;
- Варить под крышкой до мягкости (это займет от 20 до 30 минут);
- В конце приготовления добавить кокосовое молоко или сливки;
- Довести до кипения и снять с огня;
- При помощи блендера, измельчить все до однородной массы;
- Приправить солью и перцем по вкусу;
- Разлить суп по тарелкам и украсить тыквенными семечками.
«Также рекомендую добавлять, по вкусу специи: молотый кориандр или имбирь. Куркуму или мускатный орех. Можно все вместе, если вы любите пряности», — говорит эксперт.