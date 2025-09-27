«Инкрустация из трех видов металла, кость, перламутр»: что интересного посмотреть в музее-усадьбе «Суйда»

Музей хранит много секретов о предках великого поэта.

Если хочется проникнуться русской историей и ощутить атмосферу старинной усадьбы, стоит съездить в поселок Суйда — музей-усадьбу, расположенную неподалеку от Санкт-Петербурга.

Это место связано с имением Ганнибалов, предков великого русского поэта Александра Пушкина, и хранит уникальные исторические и культурные сокровища.

История и связь с Пушкиным

Абрам Петрович Ганнибал, прадед Александра Пушкина, владел землями Суйды.

Он был не просто помещиком, а необычным человеком, который увлекался военным делом, был агрономом и имел необычное происхождение.

Он прибыл в Россию в качестве подарка Петру Великому. Абрам был талантливым инженером, получил образование во Франции и после окончания службы создал в Суйде большую усадьбу.

Здесь же родилась мать Пушкина — Надежда Осиповна, а в 1796 году в местной церкви состоялась ее свадьба с Сергеем Львовичем Пушкиным, отцом поэта.

Что сохранилось в усадьбе

К сожалению, главный дом, в котором жил Абрам Ганнибал не сохранился.

Однако до наших дней сохранились частично другие важные постройки: каменный гостевой флигель, конюшня, дом управляющего, оранжерея, кузня и скотный двор.

К юго-востоку от построек простирается старинный парк с прудом — по легенде, его вырыли шведские пленники.

Особое место занимает каменный диван, выдолбленный в огромном валуне, на котором, по преданию, Ганнибал любил отдыхать.

Необычная шкатулка

В экспозиции музея есть красивейшая шкатулка, с которой связана интересная история.

Главный хранитель фондов музея-усадьбы «Суйда» Юлия Зорина рассказала «Городовому» подробности.

«Очень любопытная шкатулка у нас есть. Мы ее приняли, как шкатулку для бумаг, но я никак не могла понять, почему для бумаг, когда в ней 3 ящика и размер не актуальный. Шкатулка была сложной сохранности, с утратами и покрыта поздним коричнево-красным лаком, а крышка сильно повреждена, но даже за этим темным покрытием проглядывал очень красивый рисунок инкрустации. Мы отдали шкатулку на реставрацию и это необыкновенной красоты предмет: инкрустация из трех видов металла, кости и перламутра. Выяснилось, что это авторская ручная работа, шкатулка закрывается на ключик и является чайной. Три отдельных емкости использовали для хранения чая и сахара. Реставраторы даже нашли остатки фольги, где лежал чай. Это такой своеобразный погребец», — рассказывает эксперт.

Чья шкатулка

Оказывается такие шкатулки были весьма популярны, погребец брали с собой.