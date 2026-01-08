Целый город у алтаря: более 200 тысяч верующих пришли на рождественские службы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 7 января в православных храмах состоялись праздничные службы, приуроченные к Рождеству.
По заявлениям вице-губернатора города Бориса Пиотровского, в эти богослужения участвовало свыше 200 тысяч человек. Об этом он сообщил в своём канале в одной из социальных сетей.
Среди наиболее значимых мест проведения служб оказался Казанский собор. Здесь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провёл всенощное бдение, а затем возглавил праздничную литургию. В храме собрались сотни прихожан.
Накануне стало известно, что у Эрмитажа образовалась длинная очередь из желающих попасть внутрь без оплаты. Бесплатный вход в музей в этот день привлёк множество горожан и гостей города.
